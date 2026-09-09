Panthères du Gabon : Sébastien Migné à fond pour un retour d’Aubameyang !

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À quelques semaines du coup d’envoi des éliminatoires de la CAN 2027, le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon multiplie les gestes en direction de Pierre-Emerick Aubameyang. Sébastien Migné, arrivé sur le banc gabonais après avoir mené Haïti à sa première Coupe du monde depuis 1974, a choisi d’écrire directement au capitaine des Panthères pour tenter de le convaincre de revenir.

C’est une démarche personnelle et inhabituelle qui pourtant a le mérite d’être franche. Alors que le capitaine gabonais s’était mis en retrait de la sélection après avoir dénoncé le traitement reçu à la suite de la CAN 2025, le technicien français a préféré faire fi du simple appel officiel. Sa stratégie consiste à dissocier deux dossiers longtemps mêlés. En l’occurrence les tensions entre Aubameyang et les dirigeants du football gabonais d’une part, et son attachement au maillot national de l’autre.

Sébastien Migné pour un retour rapide d’Aubameyang

Sans chercher à trancher les différends nés de l’échec collectif au Maroc, Sébastien Migné veut surtout éviter qu’ils ne scellent définitivement la rupture entre le meilleur buteur de l’histoire gabonaise et sa sélection, en lui laissant la possibilité de choisir lui-même la manière de tourner la page. Cette opération séduction semble opportune alors qu’Aubameyang brille depuis le début de saison avec le Deportivo La Corogne.

L’international Gabonais n’a jamais totalement fermé la porte à un retour, même s’il attend toujours des explications sur sa mise à l’écart. L’enjeu dépasse désormais le simple retour d’un joueur pour les qualifications de la CAN 2027. Aujourd’hui, le goleador veut s’assurer de la capacité du football gabonais à accompagner la sélection nationale convenablement. D’aucuns espèrent que cette main tendue suffira à ramener le capitaine dans le vestiaire avant le choc contre le Maroc sur le chemin de la CAN 2027.