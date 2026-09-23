Gabon : les visites du site Xvideos en hausse de 50,42% en août 2026 !

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Semrush a publié son classement mensuel des sites les plus consultés au Gabon pour le mois d’août 2026. Il révèle à la fois la hiérarchie habituelle du web et une progression notable des plateformes pour adultes. C’est notamment le cas pour les sites Xvideos, Pornhub et Xhamster qui ont crû de plus de 50% ces 30 derniers jours.

En tête de ce classement, Google.com conserve sans surprise la première place, avec 626,69 K visites mensuelles. Le moteur de recherche est consulté à 82,42 % depuis un ordinateur. Son trafic recule de 9,32 % sur un mois, mais il affiche tout de même une progression annuelle de 48,8 %. Sa position dominante ne semble donc pas près de vaciller. En deuxième position, YouTube.com totalise 315,93 K visites.

Les Gabonais des grands visionneurs d’images interdites ?

Là aussi consultées majoritairement depuis un ordinateur à 92,82 %. La vidéo en ligne reste un pilier de la consommation numérique au Gabon. Troisième dudit classement, ChatGPT.com enregistre 97,83 K visites. Cette performance montre à quel point les outils d’intelligence artificielle générative se sont installés rapidement dans les habitudes des internautes gabonais.

C’est toutefois du côté des plateformes pour adultes que le mois d’août réserve la statistique la plus marquante. Xvideos.com arrive largement en tête de cette catégorie, avec 24 930 visites et une progression spectaculaire de 50,42 % en un seul mois. Il devance Pornhub.com, qui totalise 20 210 visites, puis Xhamster.com avec 12 094 visites. Cette accélération traduit un changement dans les comportements en ligne au Gabon.

Alors que l’accès aux réseaux sociaux est suspendu par décision de la Haute autorité de la communication (HAC), cette hausse stratosphérique de la consommation des vidéos pour adultes questionne. Est-ce le stress lié au chômage ? Seraient-ce ces VPN qui exposent à ces contenus ? Une chose est sûre, la réponse sur l’appétence des populations vivant au Gabon sur ces films érotiques ne se trouvera d’ici là. Une étude approfondie par des experts en sociologie serait la bienvenue.