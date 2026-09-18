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Sécurité des patients : des journées portes ouvertes du 14 au 18 septembre 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 septembre 2026 à 13h21min
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Dans l’enceinte du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), l’ambiance est quelque peu différente ce jeudi 17 septembre 2026. À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, patients, usagers et personnels de santé se retrouvent autour d’un même objectif, mieux comprendre le parcours de soins et promouvoir des pratiques plus sûres. Une mobilisation qui s’inscrit dans la campagne mondiale 2026 consacrée aux maladies non transmissibles, sous le slogan « Des soins sûrs pour la vie ! ».

Au CHUL, les visiteurs sont accueillis à travers différents stands consacrés à la sensibilisation et au dépistage. Diabète, hypertension artérielle, maladies rénales, troubles neurologiques et drépanocytose chez les enfants figurent notamment parmi les pathologies ciblées. Des visites guidées permettent également au public de découvrir le laboratoire, la pharmacie et le service d’imagerie médicale. « L’accueil est la première porte d’entrée dans un hôpital », souligne la Directrice des soins infirmiers et obstétricaux du CHUL, Bakedi Lipangou epse Koumba pour qui un patient bien accueilli se sent davantage en sécurité et peut plus facilement expliquer ce dont il souffre.

La sécurité, une responsabilité partagée

Pour la responsable, la sécurité des patients ne peut toutefois reposer sur les seuls professionnels de santé. Le patient doit également être partie prenante de sa prise en charge, notamment en signalant les effets indésirables liés à un médicament ou toute situation inhabituelle. « Sans patient, nous ne pouvons atteindre une sécurité optimale dans les soins », insiste-t-elle. À travers ces journées portes ouvertes, le CHUL entend donc rapprocher les usagers de l’hôpital, leur faire connaître les soins disponibles, mais aussi favoriser un dialogue susceptible de renforcer la confiance entre patients et personnels de santé.

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Au Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE), cette même dynamique prend une dimension particulière. Le parcours proposé commence par l’accueil et l’enregistrement, avant la prise du poids, de la tension artérielle et de la glycémie capillaire. La Secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé, Dr Élise Eyang Obame, explique que l’initiative vise notamment à améliorer la prise en charge, à créer un dialogue entre soignants et patients et à renforcer la sécurité des soins. Lorsque les résultats nécessitent une attention particulière, les personnes sont orientées vers les spécialistes concernés pour la suite de leur prise en charge.

Le cancer pédiatrique au cœur de la sensibilisation

Au CHU Mère-Enfant, la particularité de ces journées réside également dans la sensibilisation aux cancers pédiatriques. Si l’établissement accueille prioritairement les femmes enceintes, les femmes en âge de procréer, les enfants et les adolescents, l’opération reste ouverte à tous. Pour les équipes, l’objectif est de permettre au public de mieux connaître les signes d’alerte, les possibilités de dépistage et l’importance d’une prise en charge adaptée. Du 14 au 18 septembre 2026, le CHUL , le CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori et d’autres structures publiques à travers le pays font ainsi de la sécurité des patients un sujet concret, placé au cœur de la relation entre l’hôpital et ses usagers.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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