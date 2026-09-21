Violences en milieu scolaire : trois élèves de Ba-Oumar placées sous mandat de dépôt

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Une vidéo montrant une violente altercation entre deux élèves du lycée Ba-Oumar a récemment fait le tour des réseaux sociaux. Filmée par un autre apprenant, la scène a suscité de nombreux partages, au point d’attirer l’attention des autorités judiciaires. Selon le quotidien L’Union dans sa parution du 21 septembre 2026, les trois adolescentes ont été placées sous mandat de dépôt à l’issue de leur audition.

D’après le récit rapporté par le journal, les trois apprenantes, dont les identités n’ont pas été révélées, sont toutes inscrites en classe de 1ère B. À l’origine de cette affaire, une photo publiée sans autorisation dans un groupe de travail WhatsApp. La publication, faite par l’une des deux adolescentes, aurait provoqué le mécontentement de sa camarade, qui lui aurait demandé, en message privé, de supprimer immédiatement la photo. Ce qui a été fait.

Une altercation filmée et diffusée sur les réseaux sociaux

Mais le différend ne s’est pas arrêté là. Le lendemain, au lycée, la tension serait rapidement remontée entre les deux élèves. Dans une ambiance où d’autres apprenants auraient commencé à s’agiter autour de la scène, les deux adolescentes en sont venues aux mains. Leur altercation a alors été filmée par un camarade à l’aide de son téléphone portable.

Plus préoccupant encore, la camarade filmant la scène aurait accompagné la vidéo d’un commentaire encourageant la violence avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Face à l’ampleur prise par la publication, le procureur de la République a été saisi et a instruit les services de la Police judiciaire de procéder à l’interpellation des trois élèves. Après leur audition, elles ont été placées sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, vendredi dernier.

Cette affaire remet une nouvelle fois en lumière la question des violences en milieu scolaire, mais également celle de la diffusion de contenus mettant en scène des élèves sur les réseaux sociaux. Au-delà de l’altercation elle-même, le rôle joué par le téléphone portable et les réseaux sociaux dans l’amplification de ce type de faits interroge sur les comportements à adopter en milieu scolaire.