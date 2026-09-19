CHU Mère-Enfant : Alice Bikissa Nembe nommée Directrice générale !

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Le Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMFJE) change de direction. Réuni le 18 septembre 2026 à Port-Gentil, le Conseil des ministres a nommé Alice Bikissa Nembe au poste de directrice générale, en remplacement du Pr Jean-François Meye. La décision ouvre ainsi une nouvelle séquence à la tête de cet établissement spécialisé dans la prise en charge de la mère et de l’enfant.

Cette nomination n’est pas totalement étrangère au parcours de la nouvelle responsable. Alice Bikissa Nembe a notamment dirigé le Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO), où elle était engagée sur plusieurs chantiers liés au fonctionnement de l’établissement. Son passage à la tête du CHUO a notamment été marqué par des problématiques d’organisation des soins, de maintenance des équipements, de gestion des ressources humaines et de soutenabilité financière. Elle avait également fait de la place du facteur humain un axe de sa stratégie de gestion. Son expérience de présidente du Conseil d’administration de l’Office pharmaceutique national complète ce parcours dans le secteur sanitaire.

Près de cinq ans à la tête du CHU Mère-Enfant

En face, le Pr Jean-François Meye quitte une fonction qu’il aura occupée pendant près de cinq ans. Professeur titulaire de gynécologie-obstétrique et doyen de la Faculté de médecine, il a dirigé le CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori et a contribué au développement de plusieurs activités spécialisées. D’ailleurs ce dernier est notamment associé à la mise en œuvre de la procréation médicalement assistée ( PMA) au sein de l’établissement. Le ministère de la Santé indiquait d’ailleurs que la fécondation in vitro y était devenue effective sous sa coordination. Par ailleurs, le CHU Mère-Enfant figure depuis plusieurs années dans le réseau Mère Enfant de la Francophonie, avec Jean-François Meye alors référencé comme directeur.

Désormais, Alice Bikissa Nembe prend donc les commandes d’un établissement dont les missions touchent directement à la santé maternelle et infantile. Elle devra poursuivre les activités médicales et universitaires, tout en répondant aux exigences de fonctionnement d’un CHU. La nouvelle direction sera ainsi attendue sur la qualité de l’accueil, l’organisation des soins, la disponibilité des équipements et le parcours des patients. Un changement de responsable qui marque, en somme, une nouvelle étape pour la Fondation Jeanne Ebori, après plusieurs années sous la conduite du Pr Jean-François Meye.