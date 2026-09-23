SAMEAU 2026 : le concours Sam’O Shoot récompense 4 photographes 

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Après quatres journées de travail et d’apprentissage en matière de communication et de numérique, le Salon des métiers de l’audiovisuel (SAMEAU) a fermé ses portes pour l’édition 2026. Et pour cette session, le concours Sam’O Shoot a récompensé quatres photographes gabonais. Un événement autour duquel, les amateurs et professionnels des différents métiers ont pu acquérir, découvrir et redécouvrir des compétences.

Placé sous le thème « Entre mémoire et innovation : l’intelligence artificielle au service de notre patrimoine culturelle», ce rendez-vous a réuni 170 participants dont 120 professionnels et 50 étudiants, dans l’ensemble des ateliers du 16 au 19 septembre. Une occasion pour chacun de s’imprégner de l’importance de préserver la mémoire culturelle tout en s’accommodant aux nouvelles technologies. Les panels ont d’ailleurs été animés par des experts venus du Sénégal, du Cameroun. Avec la présence d’acteurs du numérique et de la communication engagée. Et le clou de cette édition 2026 a été la place de choix accordée aux photographes avec le concours Sam’O Shoot.

Une scène pour porter haut les besoins des acteurs de l’ombre

En effet, ces derniers ont pu, le temps de quatre journées, être devant l’objectif. Objectif, montrer l’importance de ces passionnés de belles images. Ainsi, le Grand Prix SAMEAU Roland Duboze et le Prix Mémoire nationale ont été attribués à Moustaraf, de Port-Gentil, lauréat de deux distinctions correspondant respectivement au 1er et au 3e prix. Le Prix Jeunesse est revenu à Samuel Junior Mekina, de Port-Gentil, classé 2e. Le Prix Innovation numérique a été quant à lui décerné à Judicaël Ngoma, aussi originaire de la capitale économique, classé 4e. Le Prix du public a,enfin, été attribué à Guelor Oyaba, de Libreville, qui occupe le 5e rang.

Pour les organisateurs, c’est une façon d’agir en faveur de ces acteurs qui occupe l’espace sans avoir de véritable place dans la scène culturelle. « Ce projet représente pour nous un engagement en faveur de la préservation, de la valorisation et de la transmission de notre patrimoine visuel et culturel. Il vise à mettre à la disposition des Gabonaises et des Gabonais une ressource numérique qui contribue à conserver notre mémoire collective, à valoriser notre histoire et à faciliter l’accès aux richesses photographiques de notre pays », a déclaré Jennyfer de Mayombo, présidente du Sameau. En outre, les différentes photographies de cette édition seront rassemblées dans une photothèque afin de garder la mémoire du pays en capture intemporelle. Un engagement que les organisateurs entendent renouvelé à compter de l’année prochaine.