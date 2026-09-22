Gabon : l’ANPI et le CENAREST s’allient pour le renforcement de la recherche et l’innovation

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L’agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) et le Centre national de recherche scientifique et technologique (Cenarest), ont entamé une page nouvelle de leur histoire. Le 17 septembre, les deux institutions ont procédé à la signature d’un protocole d’accord actant la création d’un secrétariat technique conjoint. Lequel permettra de renforcer la synergie entre ces entités dans le cadre de la recherche et de l’innovation.

La cérémonie de signature a réuni les hauts responsables des deux institutions, en l’occurrence Ghislain Moandza Mboma, Directeur Général de l’ANPI-Gabon, et Alfred Ngomanda, Commissaire Général du Cenarest. L’objectif de ce partenariat est de rapprocher étroitement les enjeux de la promotion des investissements, de l’accompagnement des investisseurs et de l’amélioration de l’environnement des affaires avec ceux liés à la recherche scientifique et technologique.

Un catalyseur au service du développement économique

Concrètement, cet accord institutionnel marque une nouvelle étape et s’inscrit dans un contexte bien précis, intervenant à la suite d’un partenariat stratégique conclu entre Business Africa International (BAI) et Gabon Hubs Events. En effet, ce partenariat prépare l’organisation de la deuxième édition d’un forum économique international qui se tiendra au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba du 25 au 27 novembre 2026. Dans cette optique de collaboration, l’ANPI-Gabon et le CENAREST auront conjointement la charge du Comité scientifique. Une démarche qui témoigne de la volonté des deux entités de mutualiser leurs expertises respectives au profit des priorités de développement du Gabon.

L’objectif central est donc de valoriser les connaissances, les compétences et les innovations issues de la recherche afin de stimuler vigoureusement le développement économique national. Pour rappel, l’ANPI-Gabon a pour mission l’appui à l’entrepreneuriat, la création d’entreprise et la facilitation du dialogue public-privé. De son côté, le Cenarest, est un établissement public autonome qui apporte une vocation technique. Ainsi, à travers ce nouveau Secrétariat technique, les deux parties réaffirment leur détermination à bâtir un écosystème gabonais où la recherche, l’innovation, l’entrepreneuriat et l’investissement sont intimement et durablement connectés.