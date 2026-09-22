Gabon : jusqu’à 5 millions de FCFA de salaire pour les PCA, le gouvernement fixe les limites financières

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Promulgué le 14 septembre 2026, le décret n°0390/PR/MEFDPLVC encadre désormais rigoureusement le traitement financier des présidents de conseils d’administration (PCA) et des dirigeants des établissements et entreprises publics. Un texte qui s’inscrit dans la volonté des autorités d’assainir durablement les finances publiques et de réduire considérablement le train de vie de l’Etat.

Pour instaurer un barème équitable, le texte classe les entités publiques en trois catégories (A, B et C) selon leurs ressources financières ou leur chiffre d’affaires annuel. La catégorie A regroupe les structures réalisant un chiffre d’affaires « supérieur à dix milliards de FCFA », la catégorie B celles dont le chiffre se situe « entre un et dix milliards », et la catégorie C les entités « inférieur[es] à un milliard de FCFA ».

Sur la base de cette typologie, les émoluments des PCA et des cadres dirigeants subissent une limitation stricte. Pour un Président du Conseil d’Administration, l’indemnité mensuelle forfaitaire est désormais plafonnée à 5 000 000 FCFA en catégorie A, 3 500 000 FCFA en catégorie B et 2 500 000 FCFA en catégorie C. Concernant la direction générale, le salaire de base d’un directeur général ne pourra excéder 4 000 000 FCFA en catégorie A, 3 000 000 FCFA en catégorie B et 2 000 000 FCFA en catégorie C.

Encadrement des primes et interdiction du cumul

A noter que le décret ne se contente pas de fixer le salaire de base. Les avantages annexes font également l’objet de garde-fous stricts : les primes et indemnités décidées par les conseils d’administration « ne peut[vent] excéder 40% du salaire de base ». Quant aux véhicules de fonction attribués aux directeurs généraux, leur valeur d’achat est plafonnée de 25 à 35 millions de FCFA selon la catégorie.

Par ailleurs, la mesure met un terme à certains abus historiques grâce à une clause de non-cumul. L’article 7 dispose en effet que cette rémunération « ne peut être cumulée avec toute autre rémunération versée par la fonction publique, ni avec une pension d’un régime obligatoire de retraite ».

Contrôles renforcés et sanctions financières

Afin de garantir l’application effective de ces mesures, l’État impose la transmission obligatoire d’états semestriels et annuels certifiés des rémunérations au ministère de tutelle financière. Tout manquement ou dépassement entraînera une riposte immédiate. « Toute somme perçue en violation des plafonds fixés par le présent décret fait l’objet de restitution », indique le texte. De plus, le versement des subventions étatiques sera conditionné à la transmission préalable de ces justificatifs.

Les organes délibérants des entités publiques disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret pour se conformer intégralement à ces nouvelles exigences réglementaires.