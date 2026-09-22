A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Gabon : jusqu’à 5 millions de FCFA de salaire pour les PCA, le gouvernement fixe les limites financières

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 18h18min
1 738 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Conseil des ministre du 29 janvier 2026 © D.R.
Ecouter l'article

Promulgué le 14 septembre 2026, le décret n°0390/PR/MEFDPLVC encadre désormais rigoureusement le traitement financier des présidents de conseils d’administration (PCA) et des dirigeants des établissements et entreprises publics. Un texte qui s’inscrit dans la volonté des autorités d’assainir durablement les finances publiques et de réduire considérablement le train de vie de l’Etat. 

Pour instaurer un barème équitable, le texte classe les entités publiques en trois catégories (A, B et C) selon leurs ressources financières ou leur chiffre d’affaires annuel. La catégorie A regroupe les structures réalisant un chiffre d’affaires « supérieur à dix milliards de FCFA », la catégorie B celles dont le chiffre se situe « entre un et dix milliards », et la catégorie C les entités « inférieur[es] à un milliard de FCFA ».

Sur la base de cette typologie, les émoluments des PCA et des cadres dirigeants subissent une limitation stricte. Pour un Président du Conseil d’Administration, l’indemnité mensuelle forfaitaire est désormais plafonnée à 5 000 000 FCFA en catégorie A, 3 500 000 FCFA en catégorie B et 2 500 000 FCFA en catégorie C. Concernant la direction générale, le salaire de base d’un directeur général ne pourra excéder 4 000 000 FCFA en catégorie A, 3 000 000 FCFA en catégorie B et 2 000 000 FCFA en catégorie C.

middle ban bien plus que du sport

Encadrement des primes et interdiction du cumul

 A noter que le décret ne se contente pas de fixer le salaire de base. Les avantages annexes font également l’objet de garde-fous stricts : les primes et indemnités décidées par les conseils d’administration « ne peut[vent] excéder 40% du salaire de base ». Quant aux véhicules de fonction attribués aux directeurs généraux, leur valeur d’achat est plafonnée de 25 à 35 millions de FCFA selon la catégorie.

Par ailleurs, la mesure met un terme à certains abus historiques grâce à une clause de non-cumul. L’article 7 dispose en effet que cette rémunération « ne peut être cumulée avec toute autre rémunération versée par la fonction publique, ni avec une pension d’un régime obligatoire de retraite ».

Contrôles renforcés et sanctions financières

Afin de garantir l’application effective de ces mesures, l’État impose la transmission obligatoire d’états semestriels et annuels certifiés des rémunérations au ministère de tutelle financière. Tout manquement ou dépassement entraînera une riposte immédiate. « Toute somme perçue en violation des plafonds fixés par le présent décret fait l’objet de restitution », indique le texte. De plus, le versement des subventions étatiques sera conditionné à la transmission préalable de ces justificatifs.

Les organes délibérants des entités publiques disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret pour se conformer intégralement à ces nouvelles exigences réglementaires.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 18h18min
1 738 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Témoins de Jéhovah : transfusions sanguines, désormais un choix de conscience des fidèles

22 septembre 2026 à 18h12min

Gabon : l’ANPI et le CENAREST s’allient pour le renforcement de la recherche et l’innovation

22 septembre 2026 à 17h10min

Maroc-Gabon : Hakimi et Saibari absents face aux Panthères !

22 septembre 2026 à 15h45min

Gabon : Fin « des délestages en 2027 » selon Philippe Tonangoye

22 septembre 2026 à 15h39min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page