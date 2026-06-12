Souveraineté alimentaire : pourquoi le Gabon cherche-t-il ailleurs ce qu’il possède déjà ?

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L’annonce de l’arrivée du groupe guinéen SONOCO, qui ambitionne de produire 15 millions de poulets par an au Gabon, a relancé le débat sur la souveraineté économique et la place accordée aux entrepreneurs nationaux. Alors que les autorités présentent ce projet comme une avancée majeure pour la sécurité alimentaire, plusieurs voix, dont celle de l’ancien député Jean-Valentin Leyama, s’interrogent sur le faible intérêt porté à la SOGADA, acteur gabonais qui investit depuis plus d’une décennie dans la filière avicole. Une question qui dépasse le simple secteur agricole et renvoie à la philosophie même du développement économique national.

Le Gabon veut produire davantage ce qu’il consomme. L’ambition est légitime. Dans un pays qui importe encore une part importante de ses besoins alimentaires, toute initiative visant à renforcer la production locale mérite d’être saluée. C’est dans cette logique que s’inscrit l’annonce faite par la présidence de la République concernant l’arrivée du groupe guinéen SONOCO, dont le projet prévoit une production annuelle de plus de 15 millions de poulets de chair.

Mais derrière l’enthousiasme officiel, une question s’est rapidement imposée dans le débat public. Non pas pour contester l’investissement étranger, dont le Gabon a besoin pour accélérer son développement, mais pour interroger la cohérence d’un discours politique qui fait de la souveraineté économique et de la promotion de l’entrepreneuriat national l’un des piliers de son action. Car enfin, comment parler de reconquête économique sans s’appuyer d’abord sur ceux qui ont déjà pris le risque d’investir au Gabon ?

La SOGADA, un champion national oublié ?

C’est précisément le sens de l’interpellation formulée par Jean-Valentin Leyama. L’ancien député de la Transition rappelle l’existence de la Société Gabonaise de Développement Agricole (SOGADA), implantée à Meyang, à une cinquantaine de kilomètres de Libreville. Une structure qui n’est ni un projet ni une promesse, mais une réalité économique tangible développée depuis plus de dix ans avec des capitaux privés gabonais.

Fondée en 2013, la SOGADA s’étend sur plus de 160 hectares et représente près de 16 milliards de francs CFA d’investissements. L’entreprise ne se limite pas à l’élevage de poulets. Elle a développé un véritable complexe agro-industriel intégrant l’aviculture, la production d’œufs, l’élevage porcin, la transformation de produits agricoles locaux ainsi qu’une unité industrielle de fabrication d’alvéoles destinées à l’emballage des œufs. Autrement dit, une approche intégrée de la chaîne de valeur agricole, exactement ce que les autorités appellent aujourd’hui de leurs vœux.

Des actes plutôt que des annonces

La différence fondamentale entre la SOGADA et les projets récemment annoncés réside dans un élément simple : la première produit déjà. Depuis plusieurs années, cette entreprise participe concrètement à l’effort de substitution aux importations. Elle emploie des Gabonais, investit sur le territoire national, paie ses impôts et contribue à la sécurité alimentaire du pays.

Dès lors, la question devient politique. Pourquoi les entrepreneurs nationaux qui ont cru au potentiel agricole du Gabon lorsque le secteur n’était ni médiatisé ni présenté comme stratégique semblent-ils aujourd’hui relégués au second plan ? Pourquoi l’État ne met-il pas davantage en avant ces pionniers qui ont investi leur propre argent dans un domaine longtemps considéré comme risqué ? Une politique de souveraineté économique cohérente devrait naturellement commencer par renforcer ceux qui ont déjà démontré leur engagement.

La souveraineté économique n’est pas un slogan

Le débat dépasse largement la production de poulets. Il touche à la vision que le Gabon souhaite adopter pour son développement. Dans tous les pays ayant réussi leur transformation économique, l’État a joué un rôle d’accompagnateur de ses entrepreneurs nationaux. Il ne s’est pas contenté d’attirer des investisseurs étrangers ; il a également créé les conditions permettant à ses propres entreprises de devenir des champions nationaux.

La Corée du Sud a soutenu ses groupes industriels. Le Maroc accompagne activement ses entreprises dans l’agriculture, la finance et l’industrie. Le Rwanda favorise l’émergence d’acteurs locaux capables de porter son ambition économique. Pourquoi le Gabon peine-t-il encore à construire cette même logique ? Pourquoi les investisseurs étrangers semblent-ils parfois bénéficier d’une visibilité institutionnelle supérieure à celle des opérateurs nationaux qui investissent depuis des années sur le terrain ?

Le défi de l’État stratège

Personne ne conteste l’intérêt du projet SONOCO. Si les objectifs annoncés sont atteints, le Gabon pourrait réduire significativement ses importations de volaille et créer plusieurs milliers d’emplois. Mais l’enjeu n’est pas là. L’enjeu consiste à savoir si l’État entend bâtir une véritable souveraineté économique ou simplement accueillir des investisseurs capables de produire localement.

Car la souveraineté économique ne se résume pas à l’origine géographique de la production. Elle repose aussi sur la capacité d’un pays à faire émerger ses propres entrepreneurs, à les financer, à les protéger et à les accompagner dans leur croissance. Une Nation qui ne soutient pas ceux qui investissent chez elle avec leurs propres ressources finit toujours par importer son développement autant que ses produits.

Une question à laquelle les autorités devront répondre

Au fond, l’annonce du projet SONOCO pose une question que le débat public ne pourra pas éviter. Si la souveraineté économique constitue réellement une priorité nationale, pourquoi les acteurs gabonais qui ont investi avant tout le monde dans les secteurs stratégiques ne sont-ils pas placés au cœur de cette ambition ?

La SOGADA n’est pas seulement une entreprise agricole. Elle est la démonstration qu’il existe au Gabon des entrepreneurs capables d’investir massivement, de prendre des risques et de construire des filières entières. La véritable question n’est donc pas de savoir pourquoi SONOCO vient au Gabon. La question est de comprendre pourquoi ceux qui ont déjà fait leurs preuves attendent encore que la République les considère comme les champions nationaux qu’ils sont devenus. Car une souveraineté économique crédible ne se construit pas contre l’investissement étranger. Elle se construit d’abord en faisant confiance à ses propres bâtisseurs.