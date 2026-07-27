Tourisme solo : Pourquoi le Gabon figure-t-il parmi les destinations jugées les plus risquées en 2026 ?

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Selon les informations rapportées par le site Direct Infos Gabon (DIG), un récent classement publié le 23 juillet 2026 par la plateforme américaine Squaremouth place le Gabon au troisième rang des destinations les plus risquées pour les voyageurs en solo, attribué d’une note globale de 8,51 sur 10. Positionné immédiatement derrière le Venezuela (9,74) et le Pérou (8,87), le pays africain se retrouve projeté sous un éclairage peu avantageux.

Établi sur un échantillon de 113 nations, cet indice croise l’accès aux soins de santé, les indicateurs de paix et de sécurité publique, le sentiment de sécurité ressenti localement ainsi que la connectivité internet, afin de guider la préparation et l’assurance des séjours individuels.

L’angle mort de la méthodologie : l’enjeu sanitaire

Une lecture attentive de l’étude impose toutefois un discernement fondamental, souligne Direct Infos Gabon. Si le Gabon écope d’une telle note, ce n’est nullement en raison d’une criminalité galopante ou d’une violence urbaine, mais principalement du fait des carences de son système de santé.

Le pays affiche le score sanitaire le plus bas du panel, avec seulement deux lits d’hôpital pour 1 000 habitants. Une statistique qui matérialise un déficit structurel d’infrastructures médicales, et non un climat d’insécurité physique généralisée comparable à celui observé dans d’autres contrées d’Amérique latine.

Un signal d’alarme pour la stratégie touristique

Ce diagnostic tombe à un moment charnière pour Libreville. Alors que les autorités investissent massivement dans la Stratégie nationale du tourisme durable, incarnée par la Caravane touristique et le soutien d’ambassadeurs de prestige, ce type de palmarès influence de plein fouet l’opinion des voyageurs internationaux et des compagnies d’assurance. Comme le rappelle le média DIG, bien que le crime demeure la préoccupation majeure citée par les touristes solos avant l’instabilité politique ou la maladie, l’algorithme du classement agrège ces facteurs sans offrir la nuance requise au public.

Au-delà de la communication, le défi des infrastructures

Face à cet écueil, la réponse gabonaise ne saurait se réduire à une simple campagne de relations publiques. L’enjeu est avant tout médical : renforcer l’accès aux soins, moderniser le plateau technique hospitalier et garantir une couverture sanitaire efficace pour les visiteurs étrangers.

Sans une amélioration tangible de ces services essentiels, conclut Direct Infos Gabon, les sanctuaires naturels de Loango et les gorilles de la Lopé risquent de demeurer inaccessibles à cette clientèle individuelle que le Gabon s’efforce de conquérir.