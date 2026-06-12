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Gabon : Paul Kessany dévise avec la Fegabab sur la performance sportive !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 21h08min
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Photo de famille au terme de la rencontre entre Paul Kessany avec la délégation de la Fegabab © D.R.
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Après une performance de haute volée livrée à Malabo lors des éliminatoires de l’AfroBasket 2026, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, a reçu en audience, le mercredi 10 juin 2026, une délégation de la Fédération Gabonaise de Basketball (Fegabab). Paul Ulrich Kessany Zategwa, a rappelé que le sport est un vecteur de rayonnement républicain et de cohésion nationale. 

Conduite avec ferveur par Willy Conrad Asseko, président de la Fédération Gabonaise de Basketball, la délégation est venue acter le bilan d’une campagne équatoguineale fructueuse. Avec le titre de vice-championne de la zone, la jeune garde du basketball gabonais a démontré la vitalité de la formation gabonaise. Mais pour maintenir ce niveau, il est impérieux de passer au crible l’ensemble des éléments constitutifs de la performance sportive. 

Paul Kessany pour une culture de la victoire !

Lors de cet échange, l’encadrement technique a dressé un état des lieux qui a d’ores et déjà permis de mettre en exergue les acquis tactiques, les leçons de cette joute internationale et les chantiers prioritaires pour la détection des talents de demain. Face à ce plaidoyer pour l’avenir, Paul Ulrich Kessany a salué l’abnégation, la discipline et la combativité de la sélection nationale. Pour ce dernier, cette deuxième place n’est pas une défaite mais une pierre de plus dans l’édifice en gestation.

Le ministre de tutelle a rappelé que cette performance historique dans cette catégorie est en droite ligne de la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il va sans dire que le sport y est pensé comme un levier d’excellence et d’émancipation pour la jeunesse gabonaise. Cette audience a aussi été l’occasion pour l’État Gabonais de réitérer son engagement à soutenir la Fédération gabonaise de basketball. À ce propos, Paul Kessany a exhorté les instances fédérales à maintenir le cap de la rigueur et de l’ambition institutionnelle. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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