Programme «Un Taxi, Un Emploi, Un Avenir» : Eramet Comilog et l’État renforcent l’emploi local à Moanda

Ecouter l'article

Le samedi 25 juillet dernier, l’esplanade de l’Hôtel de Ville de Moanda s’est transformée en théâtre d’une avancée majeure pour l’entrepreneuriat local. La commune a accueilli la cérémonie officielle lançant la deuxième phase de l’initiative phare « Un Taxi, Un Emploi, Un Avenir ». Fruit d’un partenariat étroit entre l’État gabonais et le groupe mining Eramet-Comilog, ce projet s’inscrit au cœur des ambitions nationales de diversification économique.

Sous la présidence du gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, l’événement s’est matérialisé par la remise solennelle des clés de 20 nouveaux véhicules à autant de bénéficiaires. Point particulièrement remarquable de cette cuvée : l’attribution de trois volants à des femmes, affirmant la dimension inclusive du programme.

Ce nouveau contingent vient consolider les réussites de la première phase qui avait déjà vu la mise en service de 21 véhicules. Au total, ce sont désormais 41 emplois directs créés à l’échelle locale. Un coup d’accélérateur concret pour l’autonomisation financière des jeunes et la stabilité des ménages de la ville minière.

Un levier stratégique pour l’attractivité municipale

Face à ce déploiement, les autorités politiques locales n’ont pas manqué de souligner la portée de l’événement. Le maire de Moanda, Lebomo Estimé Pédox, a chaleureusement salué cette démarche partenariale. Selon l’édile, de telles initiatives s’avèrent cruciales pour façonner des collectivités locales plus dynamiques, attractives et économiquement autonomes.

Prenant la parole au nom de l’ensemble des promus, Rose Bivigou et Djanoyigua Sheila Chancelle ont exprimé leur profonde gratitude envers les initiateurs du projet. Pour ces nouveaux acteurs du transport local, l’appui conjoint du gouvernement et du groupe Eramet-Comilog représente bien plus qu’un simple outil de travail : c’est un véritable tremplin social et une opportunité d’assurer durablement leur avenir.