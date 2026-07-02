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État d’urgence hydrique : une mercuriale de prix allant de 300 à 3000 FCFA 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 7h22min
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Des camions citernes distribuant de l'eau © D.R.
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À la suite de la rencontre entre les agents de Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre de l’accès universel à l’eau et à l’énergie a tapé du point sur la table. Il est déclaré un «État d’urgence hydrique » sur l’ensemble du territoire national, selon le communiqué publié le 1er juillet 2025. Au nombre des mesures prises, une mercuriale de prix pour la distribution en eau potable sur l’ensemble du Grand Libreville. 

Cette décision vient, selon les autorités, mettre fin aux activités illégales entretenues par un réseau de commerçants d’eau à domicile. Elle est prise en application des dispositions de l’article 159 de la loi n° 011/2023 régissant le secteur de l’eau en République gabonaise. Désormais les populations devront se ravitailler auprès des corps militaires mis à disposition pour assurer la distribution d’eau potable. Laquelle distribution se fera selon la mercuriale de l’eau potable établie par la tutelle. 

Fin de l’illégal, le gouvernement reprend la main 

Désormais pour tout approvisionnement en eau potable, le consommateur paiera la somme de 3000 FCFA le m³ d’eau livré par cubitainer, ou communément cuve d’eau. Le fût de 200L est fixé au montant de 600 FCFA. Et pour les petites livraisons de 100L, elles sont fixées au montant net de 300 FCFA. Dans un souci de crédibilité, «les paiements se feront à la livraison auprès des agents des forces de l’ordre », martèle le communiqué. Ceci vient ainsi mettre fin à l’achat d’eau chez des commerçants qui agissaient en illégalité. 

Le réseau démantelé par les autorités gabonaises fait état de 55 véhicules à ce jour perquisitionnés. « L’enquête se poursuit », précise le communiqué. Ce réseau qui est détenu par des personnes de nationalités étrangères en relation avec des agents de la SEEG vendait l’eau aux montant de 10.000 à 20.000FCFA. En déclarant l’état d’urgence hydrique, le gouvernement entend reprendre la main sur un secteur sensible. À noter que seules les forces de l’ordre sont habilitées à la couverture en eau potable, ce jusqu’à nouvel ordre via le numéro vert 18.

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