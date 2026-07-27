Gabon : 20 véhicules blindés Panthera pour renforcer les capacités des Forces de défense

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce lundi 27 juillet 2026, au camp Baraka à Libreville, la cérémonie de remise de 20 véhicules tactiques blindés de type Panthera aux Forces de défense et de sécurité. Offert par le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, ce don vise à renforcer les capacités opérationnelles et la mobilité des forces gabonaises tout en illustrant le dynamisme de la coopération entre les deux pays.

Le renforcement des capacités des Forces de défense et de sécurité se poursuit. Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement réceptionné un lot de véhicules blindés destinés à améliorer les moyens d’intervention des unités engagées dans les missions de défense du territoire et de maintien de la sécurité.

La cérémonie, organisée au camp Baraka, s’est déroulée en présence de plusieurs autorités civiles et militaires ainsi que des représentants diplomatiques des Émirats arabes unis.

Vingt véhicules Panthera pour renforcer la mobilité des forces

Le matériel remis est composé de 20 véhicules tactiques de type Panthera, des engins blindés légers conçus pour le transport de troupes et les opérations tactiques en milieu sensible. Selon les autorités, ce don du président des Émirats arabes unis, Son Altesse Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, permettra de renforcer la mobilité et les capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité gabonaises, dans un contexte marqué par la modernisation progressive des équipements militaires.

Cette dotation s’inscrit dans les efforts engagés par les autorités gabonaises pour doter les forces nationales de moyens adaptés aux nouveaux défis sécuritaires.

Un partenariat stratégique entre Libreville et Abou Dhabi

Prenant la parole au nom du chef de l’État émirati, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Gabon, Jasim Al Qasimi, a souligné que cette initiative traduit la volonté commune des deux pays de consolider leurs relations diplomatiques. Le diplomate a présenté cette remise de matériel comme un levier de renforcement de la coopération bilatérale, illustrant la qualité des liens qui unissent Libreville et Abou Dhabi.

Au-delà de sa portée militaire, ce don est présenté par les deux parties comme un symbole de fraternité, de confiance mutuelle et d’un partenariat tourné vers l’avenir. Il témoigne de la volonté des autorités gabonaises et émiraties de développer une coopération durable, fondée sur la modernisation des capacités nationales et le renforcement des relations stratégiques entre les deux États.