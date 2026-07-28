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Forum de Boao :  à Perth Hermann Immongault fixe le cap de la nouvelle ère industrielle du Gabon

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 7h56min
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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault lors du Forum de Boao pour l’Asie © D.R.
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C’est au cœur du poumon minier australien, à Perth, que le Gabon a choisi de faire résonner ses nouvelles ambitions économiques. À l’ouverture ce 27 juillet du prestigieux Forum de Boao pour l’Asie, rendez-vous stratégique réunissant grands capitaines d’industrie et décideurs de Chine et d’Australie, Libreville a marqué les esprits. Venu représenter le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a délivré une feuille de route claire et décomplexée.

S’adressant à un parterre d’investisseurs internationaux, le chef de la délégation gabonaise a d’abord dressé le constat d’une recomposition géopolitique majeure. L’ère où la mondialisation se résumait à la quête du moindre coût est révolue ; l’heure est désormais à la sécurisation des ressources indispensables aux transitions énergétique et technologique.

Face à ce défi global, la doctrine gabonaise rompt définitivement avec l’exportation brute. « La véritable richesse résidera désormais dans la capacité à créer localement davantage de valeur, davantage de compétences, davantage d’innovation et davantage d’emplois », a martelé Hermann Immongault.

Belinga et la forêt : les vitrines d’une ambition globale

Cette mutation industrielle vise en premier lieu le secteur minier. Deuxième producteur mondial de manganèse, le Gabon entend faire du méga-projet de fer de Belinga, mené dans l’Ogooué-Ivindo avec le géant australien Fortescue, la vitrine de son renouveau. Ici, infrastructures, énergie, transformation locale et préservation de l’environnement s’articulent désormais dans un seul et même schéma directeur.

Mais pour Libreville, le patrimoine national ne s’arrête pas au sous-sol. Porté par un couvert forestier recouvrant 90 % de son territoire, le pays met aussi en avant son statut de puits de carbone mondial et son potentiel scientifique, incarné par la valorisation éthique de ressources biologiques uniques comme l’iboga.

Un environnement d’affaires rénové pour sécuriser les partenaires

Pour rassurer les marchés financiers, le gouvernement met en avant d’ambitieuses réformes visant la stabilité juridique et la gouvernance. « Le Gabon n’invite pas ses partenaires à investir uniquement dans une mine. Nous les invitons à participer à la construction de chaînes de valeurs complètes », a affirmé le Vice-Président, entouré des ministres des Mines et de l’Industrie, Sosthène Nguema Nguema et Lubin Ntoutoume.

Au terme d’un plaidoyer vigoureux, le message gabonais à l’Asie et à l’Australie tient en trois mots : « Le Gabon est prêt. » Une formule choc pour inviter le monde industriel à bâtir un partenariat gagnant-gagnant.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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