Souveraineté alimentaire : La SOGADA lance un chantier avicole d’envergure au Gabon

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Face aux enjeux de dépendance alimentaire, la Société Gabonaise de Développement Agricole (SOGADA) a officiellement lancé les travaux de sa future unité de production et de transformation de poulets de chair. Un projet qui allie ambition industrielle et respect de l’environnement pour transformer le paysage agricole national.

Au cœur d’une zone forestière encore préservée, le ballet des engins de chantier bat son plein. Sur un plateau de six hectares, les pelleteuses façonnent le relief, marquant le point de départ d’une infrastructure qui se veut l’un des futurs poumons agroalimentaires du Gabon. Ce projet, porté par l’homme d’affaires Hervé Patrick Opiangah, ambitionne de répondre à une problématique cruciale : l’autosuffisance alimentaire.

Une vision industrielle intégrée

Le complexe ne se limitera pas à l’élevage. Il s’agit d’une véritable plateforme industrielle composée de plusieurs blocs dédiés à la production, mais aussi à la transformation avicole. L’objectif est clair : maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur pour offrir aux consommateurs gabonais des produits locaux de qualité.

« L’agroalimentaire peut transformer durablement l’économie nationale et la vie de ses concitoyens », indique la SOGADA, rappelant la détermination de son ADG Hervé Patrick Opiangah à faire de ce secteur un levier de croissance concret. Ce projet promet non seulement de renforcer la production nationale, mais aussi de générer des emplois et de favoriser le transfert de compétences techniques.

Un développement responsable

L’un des aspects remarquables de ce chantier réside dans son approche écologique. Loin des méthodes de déforestation massive, la SOGADA a opté pour une intégration harmonieuse dans le paysage. La nature environnante n’est pas perçue comme un obstacle, mais comme un allié. Elle servira notamment de « barrière naturelle de biosécurité », contribuant ainsi à la protection sanitaire des futurs sujets.

Cette démarche moderne conjugue production intensive et équilibres écologiques. Comme l’indique la présentation du projet : «Ici, le développement se fait avec responsabilité. Aucune déforestation sauvage, la nature environnante est préservée et intégrée au projet. »

Vers l’autosuffisance

Aujourd’hui, ce site n’est encore qu’un vaste terrain en préparation, mais il porte déjà les espoirs d’une nation désireuse de réduire ses importations de volaille. En misant sur la valorisation du potentiel agricole et avicole local, la SOGADA écrit une nouvelle page de l’agro-industrie gabonaise.

Demain, cette usine sera bien plus qu’un ensemble de bâtiments : elle sera le symbole d’une ambition devenue réalité, prouvant que le Gabon possède les ressources et la volonté pour nourrir sa population par ses propres moyens.