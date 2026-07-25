Tournoi intercommunautaire COFRAGA : Le football comme levier de cohésion et de sensibilisation

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Le ballon rond s’affirme une fois de plus comme un puissant vecteur de rassemblement. La deuxième édition du tournoi de football intercommunautaire, initiative phare de la Communauté des Français et des Amis du Gabon (COFRAGA), a officiellement démarré dans un climat d’enthousiasme populaire et de fraternité sportives.

Placée cette année sous le haut patronage du chef de l’État ivoirien et baptisée « Édition Alassane Dramane Ouattara », la compétition réunit de nombreuses communautés africaines résidant sur le sol gabonais. Un choix hautement symbolique qui succède à la première édition dédiée au président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

Un engagement citoyen aux côtés des autorités

Au-delà de la passion du terrain et du spectacle sportif, l’événement revêt une portée sociale essentielle. À travers ce tournoi, les COFRAGA entendent apporter leur pierre à l’édifice dans la lutte contre des fléaux majeurs : la traite des enfants, le trafic de migrants, la consommation de drogues et la criminalité sous toutes ses formes.

Une démarche de sensibilisation et de civisme appuyée par les instances dirigeantes de l’organisation. « Quand on est accueilli, il faut de la cohésion. Dans cette cohésion, il faut sensibiliser les communautés sœurs qui viennent au Gabon pour éviter que les jeunes gens se lancent dans la drogue, et qu’ils soient encadrés par les responsables et les parents pour éviter la traite des enfants. Tout cela nuit réellement à la santé, à la société et à l’éducation de notre vivre-ensemble », a souligné Mahamadou Séméga 1er vice-président des COFRAGA lors du lancement.

L’intégration par le sport et la mixité

Pour renforcer ces liens d’amitié, les organisateurs ont misé sur une mixité exemplaire au sein des effectifs. Chaque formation intègre au minimum cinq joueurs gabonais, favorisant une parfaite synergie entre les ressortissants étrangers et leurs hôtes. « Ce que je retiens, c’est que les Africains sont sortis pour répondre à cette édition qui n’est autre que le vivre-ensemble. Nous sommes entourés aussi de nos compatriotes gabonais venus fêter avec nous », s’est réjoui le vice-président.

La RDC frappe fort d’entrée

Côté compétition, les tenants du titre de la République Démocratique du Congo (RDC) n’ont pas manqué leur entrée en matière. Opposés au Burkina Faso lors du match d’ouverture, les Congolais ont largement dicté leur loi en s’imposant sur le score sans appel de 3-0.

Une entame idéale qui confirme leurs ambitions de conserver la couronne. « C’est la continuité du travail abattu l’année passée. Nous, on vient toujours pour gagner. Notre défi, c’est de gagner encore cette année », a affirmé le coach de la RDC, Cédric Mouleka, tout en saluant la portée sociale de l’initiative : « L’important, c’est de rassembler les gens autour d’un bon message : respecter la vie humaine et savoir vivre ensemble. »

Alors que les rencontres s’enchaînent entre voisins et partenaires – à l’instar de l’affiche entre le Bénin et le Togo –, cette deuxième édition s’affirme déjà comme une véritable fête de la fraternité africaine à Libreville.