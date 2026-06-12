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Diplomatie : Oligui Nguema mobilise l’Afrique autour des ambitions continentales du Gabon

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 20h37min
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Photo de famille au terme de la rencontre de Brice Clotaire Oligui Nguema avec les ambassadeurs africains © D.R.
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Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu, ce 12 juin 2026 au Palais Rénovation, les chefs de missions diplomatiques africaines accréditées au Gabon. Une rencontre placée sous le signe de l’intégration africaine, de la coopération Sud-Sud et du soutien aux ambitions diplomatiques du Gabon sur la scène continentale.

Pour la première fois depuis son investiture, le chef de l’État a réuni l’ensemble des ambassadeurs africains en poste à Libreville. Une initiative saluée par les diplomates, qui y ont vu un signal fort en faveur du dialogue et du renforcement des relations entre le Gabon et les pays du continent.

Une Afrique plus intégrée au cœur du message présidentiel

Au cours des échanges, Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé sa vision d’une Afrique « forte, souveraine et solidaire », capable de relever elle-même les défis de son développement. « La construction de l’Afrique se fera d’abord par les Africains eux-mêmes », a rappelé le président de la République, plaidant pour davantage d’intégration économique, de coopération régionale et de solidarité entre les États africains.

Les ambassadeurs ont, pour leur part, salué les transformations engagées au Gabon depuis la Transition, notamment dans les domaines des infrastructures, de la modernisation économique et du développement social.

Le Gabon en quête de soutien diplomatique

Cette rencontre a également permis au chef de l’État de solliciter l’appui des pays africains à deux importantes candidatures portées par le Gabon : l’organisation de la 9e Réunion semestrielle de coordination entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales en 2027, ainsi que celle du 21e Sommet de la Francophonie en 2030.

Abordant les questions régionales, Brice Clotaire Oligui Nguema a également lancé un appel au dialogue et à la concertation concernant les États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), estimant que l’unité africaine demeure la meilleure réponse aux défis sécuritaires et politiques du continent.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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