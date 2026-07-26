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Gabon : Roger Ondo Abessolo prend les rênes de Dynamique Unitaire

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 juillet 2026 à 20h22min
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Un chapitre majeur s’est ouvert pour le monde syndical gabonais. Ce samedi 25 juillet, la Confédération syndicale Dynamique Unitaire (CSDU) a réuni ses membres à Libreville pour son troisième congrès ordinaire. Placées sous les lignes directrices de la résistance, de l’unité et de la refondation, ces assises ont permis d’établir le bilan des luttes passées et de porter Roger Ondo Abessolo à la présidence de plein exercice de la centrale, succédant ainsi à Jean Rémy Yama.

Face aux délégués rassemblés, le président sortant est revenu en détail sur les raisons qui l’ont poussé à renoncer à la tête de l’organisation. Le dirigeant historique a mis en avant le respect strict des statuts, qui restreignent à deux le nombre de mandats consécutifs, tout en évoquant son engagement à la tête d’un parti politique entamé en janvier 2025.

Rappelant la rudesse des combats menés durant son magistère, Jean Rémy Yama a regretté l’attitude des autorités qui assimilent trop souvent l’action syndicale à une posture d’opposition politique. Selon lui, le rôle d’un syndicat demeure avant tout celui d’un partenaire social et économique incontournable pour réguler le climat de travail dans le pays.

Un chantier social titanesque pour la nouvelle équipe

Désormais aux commandes, Roger Ondo Abessolo prend pleinement la mesure du défi qui l’attend avec le départ d’une équipe charismatique, portée par l’ancien président et le regretté Louis Patrick Mombo. Sans attendre, le nouveau chef de la CSDU a exhorte son bureau à faire preuve d’une ténacité absolue face aux tensions sociales actuelles.

Les motifs de griefs ne manquent pas : réformes de la Fonction publique et du ministère du Travail adoptées sans concertation préalable, failles du Code du travail, blocage des conventions collectives dans le secteur privé ou encore opacité dans le paiement des rappels de solde. Autant de dossiers urgents face auxquels les travailleurs ne voient encore venir aucune avancée concrète.

Une feuille de route immédiate

Déterminé à insuffler une dynamique de terrain, le successeur a annoncé une entrée en matière sans concession. Dès la semaine prochaine, la première réunion du bureau confédéral fixera les priorités stratégiques avant d’aller au contact direct des travailleurs et des administrations pour défendre les intérêts de la centrale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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