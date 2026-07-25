Gabon : la Sogada renforce sa capacité avec 55 000 nouveaux poussins

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La Société gabonaise de développement agricole (Sogada) poursuit le renforcement de son outil de production. L’entreprise a réceptionné 55 000 poussins d’un jour destinés à la ponte, une opération qui vise à accroître la production nationale d’œufs, préparer le développement de la filière du poulet de chair et contribuer à l’ambition gouvernementale de souveraineté alimentaire.

La dynamique de relance de la production agricole nationale se poursuit. Engagée depuis plusieurs années dans le développement de la filière avicole, la Société gabonaise de développement agricole (Sogada) vient de franchir une nouvelle étape avec la réception de 55 000 poussins d’un jour destinés à la production d’œufs. Une initiative qui traduit la volonté de l’entreprise d’accroître ses capacités de production tout en accompagnant les orientations des pouvoirs publics en matière de sécurité alimentaire.

Cette nouvelle acquisition intervient dans un contexte où le gouvernement multiplie les initiatives pour réduire la dépendance du Gabon aux importations de denrées alimentaires et encourager une production locale capable de satisfaire une demande nationale en constante progression.

Accroître la production locale d’œufs

Les 55 000 poussins réceptionnés permettront à la Sogada d’augmenter sa capacité de production d’œufs tout en préparant le lancement des activités liées au poulet de chair. L’objectif est de renforcer durablement l’offre locale et de participer à la réduction des importations de produits avicoles, qui continuent de peser sur la balance commerciale du pays.

Présente dans l’élevage de poules pondeuses depuis plus d’une décennie, la Sogada s’est progressivement imposée comme le deuxième producteur d’œufs du Gabon. Un positionnement acquis grâce à des investissements continus dans le développement de ses infrastructures et de ses capacités de production.

Malgré cette place de premier plan dans le secteur avicole national, l’entreprise indique poursuivre son développement sans bénéficier d’un accompagnement spécifique de l’État. Elle affirme néanmoins partager pleinement la vision des autorités qui ont fait de la souveraineté alimentaire un axe stratégique de leur politique économique.

Une filière avicole intégrée au service de la souveraineté alimentaire

Au-delà de la seule production d’œufs, cette réception de poussins s’inscrit dans un projet industriel plus vaste visant à bâtir une filière avicole intégrée. La stratégie de la Sogada repose sur la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis l’élevage jusqu’à la transformation industrielle.

L’entreprise mise notamment sur des infrastructures modernes, des normes renforcées de biosécurité et une organisation intégrée de la production afin d’améliorer la compétitivité des produits locaux face aux importations. Cette approche doit permettre d’assurer une meilleure disponibilité des produits avicoles sur le marché national tout en créant davantage de valeur ajoutée au Gabon.

Pour les responsables de la société, le développement de cette filière constitue également un levier de création d’emplois directs et indirects, tout en stimulant les activités connexes liées au transport, à l’alimentation animale ou encore à la distribution.

Un investissement au service de l’économie nationale

Promoteur de la Sogada, Hervé Patrick Opiangah estime que le renforcement de la production nationale représente un enjeu économique majeur pour le pays. « L’augmentation de la production locale contribuera à réduire la facture des importations alimentaires, favoriser la création d’emplois directs et indirects, et stimuler les activités connexes », affirme-t-il.

À travers cet investissement, la Sogada réaffirme ainsi son ambition de jouer un rôle de premier plan dans la structuration de la filière avicole gabonaise. Alors que les pouvoirs publics affichent leur volonté d’accélérer la production agricole nationale, l’arrivée de ces 55 000 poussins illustre la capacité des opérateurs privés à contribuer concrètement à l’objectif de souveraineté alimentaire. Reste désormais à transformer cet investissement en gains durables de production, afin de répondre aux besoins du marché national et de renforcer l’autonomie alimentaire du Gabon.