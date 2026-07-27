Ntoum : une sexagénaire tuée à coup de couteau par son fils à Ayeme-Maritime

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Le Gabon est sous le choc après la découverte macabre du corps d’une sexagénaire à Ayeme-Maritime, près de Ntoum. Le drame s’est produit dans la nuit du vendredi 24 juillet, laissant la communauté locale stupéfaite et endeuillée. La victime, Madeleine Nse Engone, a succombé à des blessures d’une extrême violence, et les premiers éléments de l’enquête désignent son propre fils, un jeune homme d’une vingtaine d’années nommé Gaël Bike Ondo, comme le principal suspect.

Le corps sans vie de Madeleine Nse Engone, âgée d’une soixantaine d’années, a été retrouvé dans une mare de sang près de son domicile. La violence des faits ne laisse guère de place au doute. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, la victime présentait des blessures graves à la tête, vraisemblablement causées par des coups portés avec une arme blanche. Le crâne de la sexagénaire aurait été fracturé à plusieurs endroits, témoignant d’un déchaînement de violence inouï.

Malgré son transfert d’urgence vers une structure hospitalière de Libreville au cours de la nuit, Madeleine Nse Engone n’a malheureusement pas survécu à ses blessures. Elle s’est éteinte peu après son admission, laissant derrière elle une famille dévastée et une communauté incrédule face à une telle atrocité.

Un passé trouble et des signes avant-coureurs

L’auteur présumé des faits, Gaël Bike Ondo, a immédiatement pris la fuite après la tragédie. Rapidement, les témoignages de l’entourage ont mis en lumière un contexte familial tendu et des signes d’instabilité mentale chez le jeune homme. Selon la grande sœur du suspect, Gaël Bike Ondo vivait avec sa mère depuis la séparation de ses parents. Son état de santé psychique s’était dégradé de manière alarmante au cours des derniers mois, au point de susciter l’inquiétude de ses proches.

Il semblerait que le jeune homme faisait preuve d’une agressivité croissante, ciblant particulièrement sa mère et sa petite sœur. Des sources indiquent que des démarches avaient même été entreprises il y a quelques mois pour envisager son hospitalisation sous contrainte à l’hôpital psychiatrique de Melen. Ces révélations posent des questions cruciales sur la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux et sur la capacité des structures de santé à prévenir de tels drames. L’enquête judiciaire en cours devra déterminer avec précision si l’état mental du suspect était altéré au moment des faits.

L’arrestation du fugitif et la peur d’un nouveau drame

Pendant plusieurs heures, la fuite du suspect a plongé la région d’Ayeme-Maritime dans l’angoisse. Sa présence constituait une menace potentielle pour les habitants, et les forces de l’ordre ont été mobilisées pour le localiser. Fort heureusement, une source proche de l’enquête a confirmé l’arrestation de Gaël Bike Ondo peu de temps après sa fuite. Son interpellation apporte un certain soulagement à la population locale, tout en soulevant des interrogations sur les circonstances exactes de son acte et sur le déroulement des faits.

Ce drame tragique relance le débat sur la prise en charge de la santé mentale et sur la nécessité de mettre en place des mesures de prévention efficaces pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. La mort de Madeleine Nse Engone laisse un vide immense et souligne l’urgence d’une réflexion approfondie sur les mécanismes de soutien aux familles confrontées à la maladie mentale.