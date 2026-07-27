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Projet Belinga : le Gabon et Fortescue renforcent leur partenariat stratégique en Australie

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 juillet 2026 à 9h25min
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A gauche le vice-président Hermann Immongault au coté du président exécutif de Fortescue le Dr Andrew Forrest (A l'extrême droite) © D.R.
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Du 27 au 29 juillet 2026, une délégation gouvernementale gabonaise conduite par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, effectue une visite de travail à Perth, en Australie-Occidentale. Représentant le président Brice Clotaire Oligui Nguema à l’invitation du géant minier Fortescue et de son président exécutif le Dr Andrew Forrest, la mission compte notamment dans ses rangs le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, et le ministre de l’Industrie, Lubin Ntoutoume.

Organisé en marge du Forum de Boao pour l’Asie à Perth, ce déplacement vise à consolider un axe industriel décisif. Selon le communiqué publié par le groupe minier, cette initiative de diplomatie économique est axée sur le projet de minerai de fer de Belinga, « appelé à jouer un rôle décisif dans la transformation structurelle de l’économie gabonaise ».

Pour Libreville, l’enjeu va bien au-delà de l’extraction brute : « le projet Belinga et les ressources naturelles du Gabon peuvent être un moteur d’industrialisation, de création d’emplois qualifiés et de développement des infrastructures », précise le document. Actuellement, Fortescue Belinga intensifie ses campagnes de forage et ses études géologiques dans l’Ogooué-Ivindo afin de préciser le potentiel exact du gisement.

Le capital humain au cœur du partenariat

Un des moments marquants de ce séjour australien réside dans la remise des diplômes de la première promotion du programme « We Train For Gabon ». Lancé en mars 2025 pour former 50 jeunes Gabonais, ce parcours combine apprentissage linguistique, leadership et immersion technique sur le terrain.

Ce programme phare ambitionne de « doter les jeunes Gabonais de compétences reconnues à l’échelle internationale, d’une expérience pratique dans le secteur minier et de capacités de leadership », souligne le communiqué. Témoignant de cet impact, Francine Grace Kibangou Matoussila, diplômée de cette promotion, confie : « Venir en Australie et travailler au sein des sites de Fortescue nous a façonnés tant sur le plan professionnel que personnel. […] Nous avons développé des compétences techniques, appris le travail d’équipe et la résilience ».

Positionner le Gabon sur la scène minière mondiale

Dans un marché mondial hautement concurrentiel pour les matières premières stratégiques, le développement du gisement de Belinga offre au Gabon une visibilité renforcée auprès des investisseurs internationaux. En concrétisant ce transfert de technologies et de savoir-faire, Libreville entend faire de ce projet minier un véritable modèle de développement durable et de valorisation des compétences locales.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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