Coopération décentralisée : Libreville et la Chine scellent une nouvelle feuille de route

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Ce lundi 27 juillet 2026, l’Hôtel de ville de Libreville a servi de cadre à une rencontre majeure entre le premier magistrat de la capitale, Eugène M’ba, et Zhou Ping, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Gabon. Placée sous le signe de la courtoisie et du respect mutuel, cette audience marque une étape clé dans le renouvellement des engagements partagés entre la cité gabonaise et l’Empire du Milieu.

Dès l’entame de l’entretien, le diplomate chinois a tenu à adresser ses plus chaleureuses félicitations au maire pour son accession récente à la tête de la commune. Au-delà des usages protocolaires, ce geste concrétise la solidité des rapports privilégiés qui unissent les deux nations depuis plusieurs décennies. L’échange, empreint de cordialité, a rapidement dépassé le cadre des amabilités d’usage pour aborder les enjeux concrets qui façonnent le quotidien des Librevillois.

Cap sur une coopération décentralisée plus ambitieuse

Au cœur des discussions : la dynamisation de la coopération décentralisée. Conscients du rôle majeur que jouent désormais les collectivités locales dans la diplomatie moderne, Eugène M’ba et Zhou Ping ont exploré les pistes permettant de rapprocher Libreville de plusieurs métropoles chinoises. L’idée ne vise pas seulement à entretenir des liens symboliques, mais bien à concrétiser des projets d’envergure.

Pour y parvenir, les deux représentants ont convenu d’animer les mécanismes déjà existants tout en posant les jalons de futurs partenariats. L’objectif affiché demeure limpide : aboutir très prochainement à la signature de nouveaux accords stratégiques. Ces derniers devraient cibler en priorité la modernisation de l’espace urbain, la stimulation de l’économie locale et l’essor des échanges culturels.

Une vision partagée du développement urbain

En clôturant cette audience, les deux parties ont réaffirmé leur volonté inflexible de bâtir un partenariat concret et mutuellement bénéfique. Cette alliance renouvelée promet de donner une impulsion inédite au développement de Libreville, tout en ancrant un peu plus profondément la fraternité entre les peuples gabonais et chinois.