Sénégal : Diomaye Faye lance son parti « KIIRAAY » et acte sa rupture avec le PASTEF

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Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé, samedi 25 juillet 2026 à Dakar, sa nouvelle formation politique baptisée « KIIRAAY – Les Patriotes Républicains ». Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), cette création marque une nouvelle étape dans la recomposition de la scène politique sénégalaise après sa séparation avec le PASTEF, le parti dirigé par son ancien mentor, Ousmane Sonko.

Moins de trois ans après son accession à la magistrature suprême, Bassirou Diomaye Faye franchit une nouvelle étape dans son parcours politique. Réunis lors d’une assemblée générale constitutive organisée à Dakar, les militants et sympathisants ont officialisé la naissance de « KIIRAAY – Les Patriotes Républicains », une formation destinée à soutenir l’action du chef de l’État. D’après l’APS, ce nouveau parti adopte pour devise « La Patrie d’abord », traduisant une orientation politique axée sur la défense de l’intérêt national, le renforcement des institutions républicaines et la consolidation de l’État de droit.

Une nouvelle force politique pour accompagner l’action présidentielle

En langue wolof, « Kiiraay » signifie « ce qui protège ». Un choix qui, selon les promoteurs de cette nouvelle formation, symbolise la volonté d’accompagner le projet de gouvernance du président de la République et de fédérer les acteurs favorables à sa vision de transformation du Sénégal. À l’issue de l’assemblée constitutive, les délégués ont élu à l’unanimité Bassirou Diomaye Faye à la présidence du nouveau parti, consacrant ainsi son nouveau positionnement politique après son retrait des instances dirigeantes du PASTEF au début de son mandat.

Selon la résolution lue par Aminata Touré, superviseure générale de l’ancienne coalition Diomaye Président, KIIRAAY est le fruit de la fusion de 437 partis, mouvements et associations rassemblés autour d’un projet politique commun destiné à soutenir les réformes engagées par le chef de l’État.

Un signal scruté par les partenaires économiques

Au-delà de sa dimension politique, la création de KIIRAAY intervient dans un contexte où le Sénégal poursuit la mise en œuvre de sa stratégie Vision Sénégal 2050, qui vise à accélérer la transformation économique et sociale du pays. Pour les observateurs, cette recomposition du paysage politique sera suivie avec attention par les partenaires internationaux, les investisseurs et les institutions financières, pour lesquels la stabilité institutionnelle et la lisibilité de la gouvernance constituent des facteurs déterminants dans les décisions d’investissement.

En dotant sa majorité d’une nouvelle formation politique, Bassirou Diomaye Faye ouvre ainsi une nouvelle séquence de son mandat. Reste désormais à mesurer l’impact de cette recomposition sur les équilibres politiques sénégalais et sur la mise en œuvre des réformes annoncées dans le cadre de Vision Sénégal 2050.