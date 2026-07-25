Lambaréné : des frais d’inscription au bac utilisés pour payer des salaires, deux responsables condamnés

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Le tribunal de première instance de Lambaréné a condamné, le 24 juillet 2026, Stéphane Israël Moussavou, fondateur du complexe scolaire privé laïc Le Printemps, et son proviseur, Dany Éloge Papé, à six mois d’emprisonnement ferme et 100 000 FCFA d’amende chacun. Les deux responsables ont été reconnus coupables après le non-dépôt des dossiers de candidature au baccalauréat d’une dizaine d’élèves ayant pourtant réglé leurs frais d’inscription, compromettant ainsi leur année scolaire.

La justice a tranché dans une affaire qui a profondément marqué la communauté éducative de Lambaréné. Poursuivis pour avoir privé plusieurs candidats de leur participation au baccalauréat 2026, les responsables du complexe scolaire privé laïc Le Printemps ont été condamnés à une peine plus lourde que celle requise par le ministère public.

Au-delà de la sanction pénale, cette décision met en lumière les conséquences que peuvent avoir les défaillances de gestion d’un établissement scolaire sur le parcours académique des élèves. Pour les victimes, c’est une année d’études qui s’est envolée, malgré le respect de leurs obligations financières.

Les frais d’inscription utilisés pour payer les enseignants

Selon les éléments examinés par le tribunal, une dizaine d’élèves de Terminale A1 avaient régulièrement versé les 45 000 FCFA exigés pour leur inscription au baccalauréat avant la date limite. Pourtant, leurs dossiers n’ont jamais été déposés auprès des services compétents.

Au cours des débats, Stéphane Israël Moussavou et Dany Éloge Papé ont reconnu avoir utilisé les sommes destinées aux inscriptions afin de rémunérer des enseignants vacataires, espérant reconstituer la trésorerie de l’établissement avant l’échéance des dépôts.

Les deux prévenus ont toutefois contesté toute volonté de tromper les élèves ou leurs familles. Ils ont soutenu avoir eux-mêmes investi des ressources personnelles dans le fonctionnement de l’école et assuré jusqu’au dernier moment que les dossiers seraient effectivement transmis. Le tribunal n’a cependant pas retenu cette argumentation, estimant que cette gestion avait directement privé les élèves de leur droit de participer à un examen national.

Une sanction plus sévère que les réquisitions du parquet

Lors de son réquisitoire, le ministère public avait requis une peine de trois mois d’emprisonnement, dont quinze jours ferme, assortie d’une amende de 100 000 FCFA pour abus de confiance et trouble à l’ordre public. Le tribunal a finalement choisi d’alourdir la sanction en condamnant les deux responsables à six mois de prison ferme, ainsi qu’à 100 000 FCFA d’amende chacun. Ils devront également verser 200 000 FCFA de dommages et intérêts à chacun des élèves constitués parties civiles afin de réparer le préjudice subi.

Par cette décision, la juridiction semble avoir voulu rappeler la gravité des conséquences qu’entraîne une telle défaillance, en particulier lorsqu’elle compromet l’accès de jeunes candidats à un examen déterminant pour la poursuite de leurs études.

Une affaire qui relance le débat sur le contrôle des établissements privés

Au-delà du volet judiciaire, cette affaire remet sur le devant de la scène la question du suivi administratif des établissements privés d’enseignement. Selon un responsable académique cité au cours de l’audience, le complexe scolaire Le Printemps avait déjà fait l’objet de plusieurs observations relatives à des insuffisances administratives et au non-respect de certaines obligations réglementaires.

Ce dossier pose ainsi la question de l’efficacité des mécanismes de contrôle exercés par les autorités éducatives, mais également de la protection des élèves face aux difficultés financières ou organisationnelles de certains établissements privés.

La condamnation des deux responsables intervient dans un contexte où la confiance entre les familles et les établissements scolaires constitue un élément essentiel du système éducatif. En rappelant que les obligations contractuelles et administratives ne peuvent être sacrifiées au nom de difficultés de trésorerie, la justice adresse un signal fort aux promoteurs d’établissements privés : la gestion d’une école engage une responsabilité qui dépasse la seule administration d’une entreprise. Elle touche directement au droit des élèves à l’éducation et à l’égalité des chances.