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Sécurité alimentaire : l’AGASA rappelle les boulangers à leurs responsabilités sur le transport du pain

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 7h30min
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Face aux enjeux de sécurité sanitaire liés à la distribution des produits de boulangerie, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) poursuit son offensive en faveur du respect des normes. Réunis ce mercredi 17 juin 2026 avec les responsables du Syndicat des boulangers du Gabon (SYBOULGA), les responsables de l’agence ont réaffirmé la nécessité d’une mise en conformité rapide des opérateurs concernant les conditions de transport du pain et des produits dérivés des farines.

Le transport du pain constitue l’un des maillons essentiels de la chaîne de sécurité alimentaire. Pourtant, dans plusieurs localités du pays, il n’est pas rare d’observer des produits de boulangerie transportés dans des conditions qui soulèvent des interrogations en matière d’hygiène et de protection des consommateurs.

Consciente de ces enjeux, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire a organisé une réunion de cadrage avec les représentants du Syndicat des boulangers du Gabon sous la présidence de son directeur général, le Docteur Jean Delors Biyogue Bi Ntougou.

Des exigences sanitaires non négociables

Les échanges ont porté sur les nouvelles orientations relatives aux conditions de transport du pain et des produits dérivés des farines, les délais accordés aux opérateurs pour se conformer aux prescriptions réglementaires ainsi que le rappel des normes sanitaires en vigueur.

À travers cette rencontre, l’AGASA a tenu à rappeler que la qualité du pain ne dépend pas uniquement de sa fabrication, mais également de son transport jusqu’au consommateur final. Une rupture de la chaîne d’hygiène peut en effet exposer les populations à divers risques sanitaires. Les responsables de l’agence ont ainsi insisté sur la responsabilité individuelle de chaque opérateur dans le respect des règles établies.

Concilier accompagnement et contrôle

Loin d’une logique exclusivement répressive, l’AGASA affirme privilégier le dialogue avec les acteurs du secteur. Cette séance de travail a permis de consolider les échanges avec le SYBOULGA et de réaffirmer la volonté commune de garantir aux consommateurs gabonais des produits conformes aux exigences sanitaires. À travers cette démarche, l’agence confirme sa volonté d’accompagner les professionnels dans leur processus de mise en conformité tout en maintenant un niveau élevé d’exigence en matière de sécurité alimentaire.

Dans un contexte où la protection du consommateur devient un enjeu majeur de santé publique, l’AGASA entend ainsi faire du respect des normes de transport du pain une priorité afin que ce produit de consommation courante arrive sur les tables des Gabonais dans des conditions irréprochables.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 7h30min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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