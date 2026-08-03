Libreville : Axe PK7-Transfo Plein Ciel en décrépitude avancée

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Pourtant réhabilité il y a quelque temps, l’axe PK7–Transfo Plein Ciel dans le 5ème arrondissement de Libreville affiche aujourd’hui un visage bien différent. Cette voie secondaire s’est progressivement dégradée, avec des affaissements et des pavés endommagés sur plusieurs portions. Le tout cumulé par la présence des véhicules stationnés le long de la chaussée, réduisant davantage l’espace de circulation sur cet axe pourtant très fréquenté.

Les voies secondaires jouent un rôle essentiel dans la mobilité urbaine, notamment dans la capitale où les embouteillages sont récurrents. Cependant, le manque d’entretien ou la mauvaise exécution de certains travaux accélèrent leur dégradation. Sur le tronçon PK7–Transfo Plein Ciel, l’étroitesse de la chaussée est accentuée par les nombreuses cassures observées sur les pavés. Les automobilistes sont ainsi contraints de ralentir pour éviter d’endommager leurs véhicules, ce qui complique davantage la circulation.

Une circulation de plus en plus difficile

Par ailleurs, la multiplication des dos d’âne ne facilite pas les déplacements. Les conducteurs doivent réduire constamment leur vitesse, au risque de voir les soubassements ou les amortisseurs de leurs véhicules heurter ces ouvrages lorsque ceux-ci sont trop élevés ou mal aménagés. En principe, un raccourci est censé fluidifier les déplacements et offrir une alternative aux grands axes. Or, sur ce tronçon, les usagers doivent composer avec une chaussée fortement dégradée. Cette situation plaide en faveur d’une évaluation rapide de l’état de la route afin d’envisager des travaux de réhabilitation.

Au-delà de ce cas particulier, la question de l’entretien des infrastructures routières mérite une attention accrue. Construire une route ne suffit pas, encore faut-il assurer son suivi et sa maintenance. Aux abords de cette voie, des commerces occupent les trottoirs tandis que des épaves de véhicules contribuent à dégrader le paysage urbain. Autant d’éléments qui ternissent l’image de ce secteur. Face à cette situation les riverains et les usagers espèrent désormais que la municipalité et le ministère en charge des Travaux publics prendront les mesures nécessaires pour redonner à cet axe son attractivité et sa fonctionnalité.