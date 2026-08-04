BAC 2026 : 100 % de taux de réussite à la prison centrale de Port-Gentil

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Dans l’enceinte de la Prison centrale de Port-Gentil, la session de juillet du Baccalauréat 2026 restera marquée d’une pierre blanche. Alors que les résultats tombent sur l’ensemble du territoire national, l’établissement pénitentiaire de la capitale économique réalise un parcours sans faute : trois candidats présentés, trois bacheliers proclamés admis. Un exploit à 100 % de réussite qui illustre avec force que les murs d’un pénitencier ne sauraient fermer la porte à la connaissance.

Selon les données rapportées par Gabonactu, cette performance singulière s’inscrit dans un contexte national globalement favorable, marqué par un taux de réussite de 85,59 % dans l’enseignement général et de 92,29 % dans l’enseignement technologique et professionnel. Mais au-delà des chiffres globaux, le parcours des candidats de Port-Gentil force le respect par le cadre atypique dans lequel cette préparation s’est déroulée.

Trois jeunes hommes ont transformé leur temps de détention en tremplin vers l’avenir : M.E.R âgé de 25 ans, placé sous mandat de dépôt pour des délits mineurs, ce jeune homme a choisi d’assumer son parcours scolaire jusqu’au bout. Son assiduité lui vaut d’obtenir le précieux sésame en série A1 avec une mention Passable.

Dans la même série J.E.H. 25 ans également a décroché également son diplôme avec une mention Passable, prouvant qu’un nouveau départ reste possible quelle que soit la sévérité des circonstances. R.M.A 26 ans de la série B est l’auteur de la meilleure performance du groupe, il décroche une mention Assez Bien grâce à un travail constant, porté par le désir de redonner fierté et espoir à ses proches.

L’éducation au cœur de la réinsertion sociale

Ce succès collectif ne doit rien au hasard. Il reflète la vision portée par le Directeur de l’établissement, le Lieutenant-colonel Jean-Jacques Ona Mbengah, qui a fait de l’instruction et de la formation qualifiante le cœur battant de la politique pénitentiaire locale. Grâce à la mobilisation du personnel encadrant et au soutien apporté par l’administration, les pensionnaires ont pu suivre des cours réguliers adaptés aux exigences des examens nationaux.

Un horizon éclairé au-delà des barreaux

Bien plus qu’un simple bilan statistique, ce grand schlem au Baccalauréat rappelle le rôle fondamental de l’école républicaine : restaurer l’estime de soi, susciter le sens des responsabilités et offrir des perspectives concrètes pour éviter la récidive. En transformant le temps de la peine en temps d’apprentissage, la Prison centrale de Port-Gentil démontre que la réhabilitation par le savoir reste l’un des moyens les plus sûrs de reconstruire des vies brisées et de préparer une réintégration réussie au sein de la société.