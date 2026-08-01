Libreville : le gaz butane enfin disponible après plusieurs jours de pénurie

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Après plusieurs jours d’angoisse et de casse-tête quotidien pour les ménages, la tension retombe enfin dans la capitale et ses environs. La distribution de gaz butane a repris un rythme quasi normal depuis vendredi dans le Grand Libreville, promettant un retour progressif à la stabilité pour les habitants d’Akanda, d’Owendo et des communes voisines.

Sur le terrain, la réalité demeure éprouvante. Ce samedi 1ᵉʳ août 2026, un constat dressé par Gabon Media Time à la station-service Petro Gabon du PK11 illustre l’ampleur du désarroi : des files d’attente interminables s’y étirent encore sous le soleil. Pour des centaines de riverains, obtenir l’infime sésame relève du véritable parcours du combattant.

Contraints de poireauter des heures durant, les usagers décrient un calvaire logistique qui a lourdement perturbé le quotidien des foyers, souvent réduits à débourser des sommes folles dans des solutions de rechange.

Un retard d’acheminement plutôt qu’une pénurie

Face au mécontentement grandissant et aux rumeurs d’une pénurie généralisée, les acteurs de la filière ont tenu à recadrer les faits. Le problème ne provient pas d’un manque de stocks sur le territoire national, mais bien d’un retard de distribution occasionné par des ajustements opérationnels. Ces dysfonctionnements internes ont temporairement bloqué la chaîne d’approvisionnement vers les revendeurs agréés.

Pour éponger le retard, les livraisons s’intensifient ce week-end dans l’ensemble des stations de la zone urbaine, avant un déploiement prévu vers les provinces de l’intérieur du pays.

Excuses des opérateurs et retour progressif à la normale

Conscients des désagréments causés, les responsables du secteur ont présenté leurs excuses aux ménages ainsi qu’aux détaillants touchés par ce couac logistique. Ils assurent que les équipes restent pleinement mobilisées sur le pont afin d’éviter qu’un tel scénario ne se répète.

Invoquant un simple incident ponctuel en passe d’être résorbé, autorités et distributeurs appellent la population au calme : nul besoin de céder à la panique ni de constituer des stocks de précaution, le circuit de vente devant retrouver son rythme habituel dans les toutes prochaines heures.