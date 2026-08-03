Jeux du Commonwealth : la judokate Marthe Gnacadja Avaro sauve l’honneur du Gabon avec une médaille de bronze

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Le Gabon n’aura pas fait le voyage pour rien. Le dimanche 02 août 2026, lors de la toute dernière journée de compétition des Jeux du Commonwealth 2026, la judokate Marthe Gnacadja Avaro a inscrit le nom de son pays au palmarès de cette prestigieuse messe sportive internationale. Engagée chez les lourdes (+78 kg), la combattante est allée chercher une médaille de bronze capitale, évitant ainsi un bilan vierge à la délégation nationale et scellant avec éclat cette grande première.

Sur le tatami, la Panthère gabonaise a d’abord fait étalage de son autorité technique et physique. Auteure d’un quart de finale maîtrisé de bout en bout, elle s’est imposée avec la manière face à son opposition directe, affichant clairement ses ambitions de titre.

Son parcours parfait a toutefois connu un coup d’arrêt en demi-finale. Face à la Néo-Zélandaise Sydnee Andrews, la Gabonaise a dû céder au terme d’un duel âprement disputé. Loin de se laisser abattre par cette déception aux portes de la finale, Marthe Gnacadja Avaro s’est immédiatement remobilisée pour aller décrocher la troisième place. Une victoire au mental qui lui offre la plus belle des récompenses : une marche sur le podium international.

Une première grande empreinte sportive

Au-delà de la performance individuelle, cette médaille de bronze revêt une portée symbolique majeure. Pour la toute première participation de son histoire aux Jeux du Commonwealth, le Gabon décroche la toute première récompense de son histoire dans ce tournoi.

Ce succès vient sauver l’honneur du contingent gabonais, jusqu’alors éprouvé par des éliminations prématurées dans les épreuves d’athlétisme et de natation. Par sa ténacité et son sens du combat, Marthe Gnacadja Avaro offre une conclusion mémorable à cette expédition et prouve une nouvelle fois le statut du judo en tant que pourvoyeur majeur de fierté sportive pour la nation.