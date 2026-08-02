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SMAM 2026 : l’allaitement maternel, l’un des moyens les plus efficaces pour la survie de l’enfant

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 2 août 2026 à 18h11min
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Chaque année, durant la première semaine du mois d’août, le monde célèbre la Semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM). Soutenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), cette campagne vise à rappeler l’importance du lait maternel pour la santé et la survie des nourrissons, tout en encourageant les femmes à allaiter.

L’allaitement maternel demeure l’un des moyens les plus efficaces de garantir la santé et la survie de l’enfant. Pourtant, selon l’OMS, moins de la moitié des nourrissons de moins de six mois sont exclusivement nourris au lait maternel. Cette recommandation reste pourtant essentielle au bien-être des nouveau-nés. Puisque le lait maternel constitue un aliment complet, sûr et propre, riche en anticorps qui protègent contre de nombreuses maladies infantiles. 

De plus, il apporte toute l’énergie et les nutriments nécessaires durant les six premiers mois de vie. Par la suite, il continue de couvrir plus de la moitié des besoins nutritionnels de l’enfant entre six et douze mois, puis jusqu’à un tiers de ses besoins au cours de la deuxième année.

Du 1er au 7 août 2026, une mobilisation mondiale

Au-delà de ses bienfaits nutritionnels, l’OMS souligne que l’allaitement maternel procure de nombreux avantages à long terme. Les enfants allaités obtiennent généralement de meilleurs résultats aux tests d’intelligence et présentent un risque plus faible de surpoids, d’obésité ou de diabète à l’âge adulte. Chez les mères, l’allaitement réduit notamment le risque de développer un cancer du sein ou des ovaires. Malgré ces bénéfices largement démontrés, les progrès en matière d’allaitement restent freinés par la commercialisation inappropriée des substituts du lait maternel, déplore l’organisation.

Du 1er au 7 août 2026, l’OMS, l’UNICEF, les ministères de la Santé et les organisations de la société civile poursuivront leur mobilisation afin d’atteindre l’objectif mondial de 60 % de nourrissons exclusivement allaités au sein d’ici à 2030. Placée sous le thème « L’allaitement maternel pour un départ durable dans la vie : renforcer ce qui fonctionne », cette édition met l’accent sur la nécessité d’un soutien durable aux mères, à la maison, sur leur lieu de travail et au sein des communautés. Plus de 170 pays prennent part à cette campagne mondiale, destinée à sensibiliser le public aux multiples bénéfices de l’allaitement maternel, qu’il s’agisse de la nutrition, de l’immunité, du développement affectif de l’enfant ou encore de ses effets positifs sur l’environnement.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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