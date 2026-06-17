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AGASA : 19 règles à respecter pour le transport du pain 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 14h40min
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Une vue du materiel utilisé par la boulangerie fermé par l'AGASA © D.R.
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Soucieuse de la sécurité sanitaire des aliments consommés quotidiennement par les Gabonais, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a publié 19 directives relatives au transport, à la manipulation et à la vente du pain ainsi que des produits de boulangerie dérivés des farines. Ces mesures visent à prévenir les risques de contamination tout au long de la chaîne de distribution. Et surtout, témoignent de l’engagement constant de l’agence en faveur de la protection de la santé des consommateurs.

Le pain figure parmi les aliments les plus consommés au Gabon. Sa qualité sanitaire dépend non seulement de sa fabrication, mais également des conditions dans lesquelles il est transporté, manipulé et mis en vente. Consciente de cet enjeu, l’AGASA a détaillé un ensemble de règles destinées aux boulangers, distributeurs et transporteurs afin de garantir que ces produits parviennent aux consommateurs dans des conditions d’hygiène optimales. Parmi les principales exigences figurent l’identification claire des véhicules de transport, la formation du personnel aux bonnes pratiques d’hygiène et l’utilisation de moyens de transport exclusivement dédiés à cette activité.

Les directives insistent également sur la propreté des véhicules et des équipements utilisés. Les moyens de transport doivent être régulièrement entretenus, nettoyés et désinfectés afin d’éviter tout risque de contamination. Le pain ne doit jamais être en contact direct avec le plancher ou les parois des véhicules,il doit être disposé dans des caisses alimentaires adaptées et protégées contre la poussière, les insectes et autres contaminants. L’AGASA rappelle par ailleurs que les véhicules destinés à la distribution du pain ne peuvent servir au transport de personnes, d’animaux ou d’autres marchandises sans lien avec l’activité de boulangerie.

Une vigilance renforcée pour la protection des consommateurs

Au-delà des conditions de transport, l’agence met également l’accent sur les obligations qui incombent au personnel chargé de la livraison et de la distribution. En effet, les agents doivent porter des vêtements de travail propres, des gants, des masques et des charlottes. Ces derniers doivent également disposer d’un certificat médical valide et suivre une formation aux Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH). Les personnes atteintes d’une maladie contagieuse ou présentant des blessures ouvertes ne sont pas autorisées à manipuler le pain ou les produits dérivés des farines.

À travers cette initiative, l’AGASA confirme l’importance qu’elle accorde à la santé des consommateurs et à la qualité sanitaire des aliments mis sur le marché. Ces 19 règles constituent un cadre clair permettant aux professionnels du secteur de renforcer leurs pratiques et de préserver la confiance du public. Gageons que les acteurs concernés prendront pleinement connaissance de ces dispositions et les appliqueront avec rigueur, afin que chaque pain mis à la disposition des consommateurs réponde aux exigences les plus élevées en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 14h40min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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