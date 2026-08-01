AGASA : fermeture provisoire d’un restaurant de rue à Franceville pour non-respect des règles d’hygiène

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La Délégation provinciale de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a procédé récemment à la fermeture provisoire d’un point de restauration à Franceville dans la province du Haut Ogooué. Cette décision fait suite à la constatation de graves manquements aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments lors d’une opération de contrôle. À travers cette mesure, l’agence réaffirme sa volonté de protéger les consommateurs et de faire respecter les normes sanitaires dans le secteur de la restauration.

La fermeture provisoire de cet établissement intervient dans le cadre des missions de surveillance et d’inspection menées par l’AGASA sur l’ensemble du territoire national. Lors du contrôle, les agents ont relevé plusieurs insuffisances susceptibles de compromettre la sécurité sanitaire des aliments proposés aux consommateurs. En effet, le respect des règles d’hygiène constitue une obligation pour tout opérateur intervenant dans la préparation, la manipulation, la conservation, l’exposition ou la commercialisation des denrées alimentaires. Ainsi, cette opération s’inscrit dans une démarche de prévention visant à réduire les risques d’intoxication alimentaire et à préserver la santé publique.

Une remise aux normes avant toute réouverture

Pour l’AGASA, les exigences sanitaires ne peuvent être considérées comme de simples contraintes administratives. Au contraire, elles permettent de garantir que les aliments mis à la disposition des consommateurs sont manipulés et conservés dans des conditions conformes aux normes en vigueur. Par conséquent, l’opérateur concerné devra procéder à la mise en conformité de son activité avant d’envisager une reprise. Cette remise aux normes fera l’objet d’une nouvelle évaluation par les services compétents de l’agence, qui vérifieront que toutes les insuffisances constatées ont été corrigées.

Au-delà de cette mesure de fermeture, l’AGASA entend poursuivre ses actions de prévention, de surveillance, d’inspection et de contrôle auprès des acteurs du secteur alimentaire. L’objectif est d’amener les professionnels à adopter durablement de bonnes pratiques d’hygiène afin de garantir des aliments sûrs pour les populations. À cet effet, l’agence rappelle que le respect des normes sanitaires est une responsabilité partagée qui contribue non seulement à la protection des consommateurs, mais également à l’amélioration de la qualité des services de restauration au Gabon.