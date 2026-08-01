Noyade : Plus de 300 000 morts par an dans le monde selon l’OMS

Ecouter l'article

Chaque année, plus de 300 000 personnes perdent la vie par noyade dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce phénomène constitue ainsi un problème majeur de santé publique, touchant particulièrement les enfants et les populations exposées aux points d’eau. Pourtant, la plupart de ces décès peuvent être évités grâce à des mesures simples de prévention et de sécurité aquatique.

En effet, les noyades surviennent dans des contextes variés, notamment dans les piscines, les rivières, les lacs ou encore en mer. Toutefois, les enfants figurent parmi les principales victimes, particulièrement lorsqu’ils se trouvent à proximité de l’eau sans surveillance adéquate. Ainsi, l’OMS recommande une vigilance constante autour des points d’eau et encourage les familles à adopter des comportements sécuritaires. De plus, l’apprentissage de la natation et des gestes de premiers secours peut contribuer à réduire considérablement les risques.

Par ailleurs, la mise en place d’espaces aquatiques sécurisés, l’installation de barrières autour des piscines et le port de gilets de sauvetage pour les activités nautiques constituent également des moyens efficaces de prévention. Il est donc essentiel que chacun puisse connaître les dangers liés à l’eau et savoir comment réagir face à une situation d’urgence.

Une prévention qui repose sur la vigilance collective

Dès lors, la lutte contre les noyades ne peut reposer uniquement sur la responsabilité individuelle. Elle nécessite, au contraire, une mobilisation collective impliquant les familles, les communautés, les établissements scolaires et les pouvoirs publics. Dans cette perspective, la sensibilisation aux risques doit commencer dès le plus jeune âge afin d’apprendre aux enfants à adopter les bons réflexes et à éviter les situations dangereuses.

En outre, les adultes doivent rester particulièrement attentifs aux enfants lorsqu’ils jouent ou se baignent près d’un point d’eau, car quelques secondes d’inattention peuvent avoir des conséquences dramatiques. De leur côté, les autorités sont appelées à renforcer les dispositifs de sécurité, à améliorer l’accès aux zones de baignade surveillées et à promouvoir l’apprentissage de la natation.

Enfin, la prévention passe également par la capacité à intervenir rapidement lorsqu’une personne est en difficulté dans l’eau. Cependant, il est important de ne pas se mettre soi-même en danger en tentant un sauvetage improvisé. Il faut, dans la mesure du possible, alerter les secours et utiliser un équipement flottant pour venir en aide à la victime. En somme, face à un phénomène qui provoque chaque année plus de 300 000 décès dans le monde, l’OMS appelle à renforcer les actions de prévention. Surveiller les enfants, adopter des comportements sécuritaires et agir ensemble sont autant de gestes qui peuvent contribuer à sauver des vies et à inverser la tendance.