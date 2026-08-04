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Département d’Etimboué : Perenco renforce l’accès aux soins avec deux nouvelles cases de santé

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 août 2026 à 8h09min
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Une vue d'une case de santé réhabilité par Perenco © D.R.
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Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l’opérateur pétrolier Perenco Oil & Gas Gabon franchit une nouvelle étape importante dans le département de l’Etimboué. Après avoir entièrement réhabilité et équipé le centre de santé d’Omboué quelques semaines plus tôt, le major pétrolier, représenté par son Directeur Général Adjoint Nestor Awauret, a procédé à l’inauguration de deux cases de santé neuves au profit des populations de Ntchongorové et de Rallié.

Financées par le biais du Fonds de concours pour le développement des communautés locales (FDCL), ces infrastructures concrétisent la volonté de l’entreprise d’avoir un impact direct et durable sur le quotidien des habitants riverains de ses installations.

Des actions concrètes au service des populations

Lors de la cérémonie inaugurale, la direction de Perenco a tenu à rappeler le sens et la portée de son action sociale dans la région. Devant les autorités et les riverains, Nestor Awauret a souligné que l’engagement du groupe reposait sur des principes clairs.  « Notre engagement repose sur une conviction simple : la responsabilité sociétale ne se limite pas à des intentions. Elle se traduit par des actions concrètes, pensées pour répondre aux besoins exprimés par les populations et les autorités locales, avec la volonté de produire un impact durable et mesurable. », a-t-il indiqué. 

Le DGA a également rappelé la structure globale de cette démarche. « Notre politique RSE s’articule autour de quatre piliers qui guident l’ensemble de nos initiatives sociales : l’éducation pour tous, santé et bien-être, environnement et biodiversité, et apport structurel. », a déclaré Nestor Awauret. 

Un équipement complet pour une autonomie totale

Afin d’offrir une prise en charge médicale optimale et briser l’isolement des villages, les nouvelles cases de santé ont été conçues selon des normes modernes. Comme l’a précisé Nestor Awauret durant sa présentation : « La case de santé est ainsi équipée de mobilier et d’aménagements essentiels, comprenant notamment les équipements de climatisation et de ventilation, les installations sanitaires et de plomberie, ainsi que l’ensemble des accessoires indispensables à l’exploitation quotidienne. Elle comprend trois espaces fonctionnels : une salle de soins, une salle d’attente et une salle de santé. »

Outre la livraison des bâtiments, la société s’est assurée de fournir des consommables, des médicaments de première nécessité ainsi que des logements de fonction entièrement meublés pour le personnel soignant. Chaque structure est en outre équipée d’un système photovoltaïque et d’un groupe solaire garantissant une autonomie énergétique continue.

Un soulagement majeur pour les riverains

Pour les habitants, ces infrastructures mettent fin à des décennies de calvaire où la moindre urgence médicale nécessitait d’effectuer des dizaines de kilomètres jusqu’à Omboué ou Port-Gentil. Saluées chaleureusement par les chefs de regroupement, les autorités sanitaires régionales et les habitants, ces cases de santé constituent une avancée majeure vers la dignité et la sécurité sanitaire pour tous.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 août 2026 à 8h09min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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