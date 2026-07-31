Gabon : Libreville amorce la prise en main des compétences en matière de jeunesse, sports et culture

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La Commune de Libreville et le ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts ont signé, ce jeudi 30 juillet 2026, un accord-cadre de transfert de compétences. Cette étape s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et ouvre la voie à une gestion de proximité des politiques publiques locales dans plusieurs secteurs stratégiques.

La décentralisation poursuit sa traduction concrète sur le terrain. Ce jeudi 30 juillet, la Commune de Libreville et le ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, ont officialisé un accord-cadre portant sur le transfert progressif de compétences sectorielles à la municipalité.

Cette signature actée par le ministre Paul Ulrich Kessany et le maire Eugène Mba marque une nouvelle phase dans le processus engagé par les autorités gabonaises pour rapprocher l’action publique des citoyens et renforcer le rôle des collectivités locales dans la conduite des politiques publiques.

Une gestion de proximité des politiques publiques

À travers cet accord, l’État confiera progressivement à la Commune de Libreville des responsabilités dans les domaines de la jeunesse, des sports, des loisirs, du rayonnement culturel, des arts et de la vie associative. L’objectif affiché est de permettre à la municipalité de mieux répondre aux attentes des populations grâce à une gestion plus proche des réalités locales. La mairie entend notamment renforcer l’entretien des infrastructures sportives, soutenir les initiatives culturelles, accompagner les talents artistiques et améliorer l’appui aux associations.

Cette évolution s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de faire des collectivités territoriales des acteurs majeurs du développement local.

Le défi du transfert effectif des moyens

Si l’accord ouvre de nouvelles perspectives, le maire de Libreville a toutefois rappelé que la réussite de cette réforme dépendra du transfert réel des moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles compétences. Il a notamment insisté sur la nécessité d’un accompagnement de l’État en matière de renforcement des capacités, de transfert des ressources humaines, techniques, matérielles et financières, ainsi que d’une assistance technique durant la période de transition.

Cette précision rappelle que le succès de la décentralisation ne saurait reposer sur un simple transfert de responsabilités. Il suppose également que les collectivités disposent des ressources leur permettant d’assumer pleinement leurs nouvelles missions.

La Fête des Cultures comme premier projet commun

Les deux parties entendent rapidement donner une traduction concrète à ce partenariat. Dès la semaine prochaine, la Commune de Libreville et le ministère organiseront conjointement la Fête des Cultures, présentée comme le premier projet issu de cet accord-cadre. À travers cette initiative, les autorités souhaitent promouvoir le rayonnement culturel de la capitale tout en renforçant la cohésion sociale.

La signature de cet accord constitue ainsi une nouvelle étape dans le chantier de la décentralisation engagé par le gouvernement. Reste désormais à traduire les engagements institutionnels en actions concrètes, afin que le transfert de compétences s’accompagne effectivement des ressources nécessaires pour améliorer les services rendus aux populations et renforcer l’autonomie des collectivités locales.