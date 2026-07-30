Ministère du Pétrole : dépôt d’un préavis de grève

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Réuni en Assemblée générale ce 30 juillet 2026, le Collège de délégués du personnel du ministère du Pétrole a décidé à l’unanimité du dépôt d’un préavis de grève. Une décision qui intervient après plusieurs mois de désaccords avec l’administration, sur fonds d’absence de dialogue social et d’absence de réponses aux revendications sociales.

Yannick Harneuly Allogo, président du Collège des délégués a fait le point de la situation qui prévaut au sein du ministère du Pétrole. Selon lui, bien que l’administration ait confirmé le paiement prochain des frais de formation attendus par les agents, la question des modalités de ces règlements ainsi que la grille de répartition laissent les agents sur leur fin. « Nous avons été contactés par madame la Secrétaire générale qui nous a indiqué que les frais de formation que nous attendons depuis bien longtemps seront payés. Cependant, les modalités qui ont été retenues posent problème » a-t-il indiqué.

Des négociations jugées insuffisantes

Pour les représentants du personnel, les discussions autour de l’élaboration des critères de répartition devraient se faire de manière concertée, afin de garantir une distribution équitable. Au-delà de cette question financière, les délégués dénoncent une absence persistante de dialogue social. « Nous assistons au ministère du Pétrole à un mépris quant au dialogue social. Nous avions déposé à maintes reprises auprès de l’administration des courriers officiels demandant qu’ils nous reçoivent afin de discuter. Nous constatons qu’il n’y a pas de réponse de la part de l’administration », a fustigé Yannick Harneuly Allogo.

Ce dernier reproche également à la hiérarchie de prendre des arrêtés et des décisions ayant un impact sur les conditions de travail sans consulter les partenaires sociaux, pourtant élus pour représenter les intérêts du personnel. A cela se greffent d’autres revendications à savoir la suspension de l’arrêté relatif aux frais de mission versés lors des déplacements sur le terrain, la revalorisation des frais de formation ainsi qu’une amélioration des avantages sociaux. Pour le président du Collège des délégués, ces réformes doivent être discutées dans un cadre de concertation afin de parvenir à des décisions consensuelles répondant aux attentes des agents.

Un préavis de grève déposé dès ce jeudi

A l’issue de l’Assemblée générale, les agents ont approuvé à main levée le principe d’un préavis de grève « La base a décidé de déposer le préavis de grève aujourd’hui au bureau de monsieur le ministre et au bureau de madame la Secrétaire générale » a indiqué Yannick Harneuly Allogo. Les délégués espèrent désormais que cette initiative conduira à l’ouverture de véritables négociations afin d’éviter une dégradation du climat social au sein du ministère.