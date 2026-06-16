PosteBank : Le calendrier officiel du remboursement des épargnants enfin dévoilé

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Après des années d’une attente interminable, le dénouement de l’affaire Poste Bank est désormais imminent. Ce lundi 15 juin 2026, lors d’une allocution très attendue sur Gabon 1ère, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a officiellement présenté le calendrier de mise en œuvre de la première phase de remboursement des épargnants, une annonce relayée par l’Agence Gabonaise de Presse.

Les opérations s’articuleront autour d’un programme précis, minuté sur toute la semaine. Dès ce mardi 16 juin, les usagers dont les avoirs dépassent la barre des 500 000 FCFA sont invités à se mobiliser. Ils doivent se rendre dans les bureaux de poste de leur localité, exceptionnellement ouverts de 8h à 15h, afin d’y déposer leur relevé d’identité bancaire (RIB).

La journée du mercredi 17 juin sera, quant à elle, technique. Elle permettra de transmettre l’ensemble de ces RIB et des fichiers financiers aux services compétents du Trésor public ainsi qu’au ministère de l’Économie et des Finances pour un traitement accéléré.

Une logistique adaptée pour les petits épargnants

Le lendemain, jeudi 18 juin, les bureaux de poste changeront de cible en installant des dispositifs d’accueil spécifiques. Ceux-ci seront entièrement dédiés aux clients plus modestes, à savoir ceux dont les avoirs n’excèdent pas 500 000 FCFA, afin de garantir une prise en charge fluide et d’éviter les coues de bouteille.

Le point d’orgue de ce processus interviendra le vendredi 19 juin. Le lancement officiel des remboursements se fera sous la haute présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Bons du Trésor ou virements bancaires

Pour concrétiser cette restitution, deux modalités de paiement ont été retenues selon les profils. Ce vendredi, les petits épargnants (sommes inférieures ou égales à 500 000 FCFA) devront récupérer leurs bons du Trésor directement au bureau de poste du Centre-ville. Pour les comptes plus importants, la procédure sera dématérialisée : les fonds seront versés par virement bancaire sur les comptes préalablement enregistrés.

En conclusion, le ministre Germain Biahodjow a exhorté les bénéficiaires à la vigilance face aux communications officielles. Une manière de réaffirmer la ferme volonté de la transition de solder définitivement cette dette sociale historique.