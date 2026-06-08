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Gabon : le gouvernement lance un nouveau recensement des épargnants de PosteBank

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 7h46min
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Siège de La Poste © D.R.
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Neuf ans après le naufrage de PosteBank SA, filiale de La Poste dont la faillite en 2017 avait brutalement gelé les économies de toute une vie, le gouvernement passe enfin à l’action. Par le biais d’un communiqué du ministère de la Communication publié le 6 juin 2026, Libreville a annoncé le lancement officiel d’une vaste opération de recensement des épargnants lésés, prélude indispensable à leur indemnisation.

Le compte à rebours est lancé. Du 8 au 11 juin 2026, les bureaux de La Poste sur l’ensemble du territoire national ouvriront leurs portes de 8h à 17h pour accueillir les usagers spoliés. Pour figurer sur les listes et faire valoir leurs droits, les personnes concernées devront se présenter munies d’une pièce d’identité en cours de validité ainsi que de tout document justificatif attestant de leurs dépôts. L’objectif de cette mise à jour express est clair : fiabiliser et actualiser la base de données afin d’éviter les fraudes et de garantir que chaque franc CFA retourne à son propriétaire légitime.

Une promesse de la Transition en passe d’être tenue

Cette initiative marque un tournant politique majeur. Là où l’ancien régime s’était illustré par des promesses sans lendemain, les autorités de la Vème République avaient réaffirmé, dès février 2025, leur ferme engagement à solder ce passif social douloureux. En remettant ce dossier sur le haut de la pile, le pouvoir actuel cherche à restaurer la confiance rompue entre l’État et les citoyens.

Plus de 31 milliards de francs CFA pour les particuliers

L’enjeu financier et humain est colossal. Selon les données officielles, près de 60 000 épargnants particuliers sont directement impactés par ce gel historique. Pour apurer cette dette, l’État a provisionné une enveloppe globale de 31,212 milliards de francs CFA. Ce remboursement s’étalera sur une période de trois ans, à raison d’un tiers du montant total versé chaque année. Quant aux entreprises, également prises au piège de cette banqueroute, leurs créances sont estimées à 41,154 milliards de francs CFA. Bien que leur calendrier de paiement reste à préciser, la machine du remboursement, elle, est bel et bien enclenchée.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 7h46min
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