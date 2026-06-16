Franceville : Trois responsables du CIRMF interpellés après le suicide d’une gestionnaire

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L’émotion est vive à Franceville, où une affaire de harcèlement présumé secoue le prestigieux Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF). Comme le révèle le quotidien L’Union ce mardi 16 juin 2026, trois hauts responsables de l’institution ont été interpellés et placés en garde à vue à la fin de la semaine dernière. Cette décision judiciaire fait suite au décès tragique de Graciella Mamboundou Maroga, gestionnaire des établissements sanitaires sous contrat au sein du centre. Celle-ci a commis l’irréparable à son domicile du quartier Hibiscus.

La jeune femme aurait choisi de mettre fin à ses jours par pendaison, mais son geste désespéré s’accompagne d’un témoignage posthume accablant. Avant de mourir, elle a en effet rédigé une lettre explicite qui a immédiatement réorienté le cours des investigations. Selon des sources proches du dossier citées par le journal, ce document écrit de sa main s’avère « manifestement compromettant ». Plusieurs de ses collaborateurs directs sont mentionnés dans ce texte.

Dans cette correspondance, la victime décrit de manière poignante le calvaire qu’elle traversait. Elle y dénonce nommément des actes de harcèlement moral ainsi que des pressions professionnelles étouffantes subies dans le cadre de son travail. De plus, ces écrits mettent en lumière un véritable malaise structurel qui prévaudrait au sein de ce laboratoire de référence. Cet état de fait pousse les enquêteurs à scruter de près les méthodes de management de l’institution.

La Police judiciaire et le tribunal en alerte

Face à la gravité de ces révélations, l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) du Haut-Ogooué a pris l’affaire à bras-le-corps. Les trois suspects, à savoir un médecin et deux chefs de service, ont subi de longs interrogatoires dans les locaux de la PJ à Franceville. Par conséquent, l’objectif des policiers est désormais de recouper les faits et de vérifier méthodiquement la véracité des accusations. Ils souhaitent ainsi déterminer les causes directes de ce drame.

L’affaire prend désormais une tournure purement judiciaire. Les trois cadres du CIRMF doivent être présentés ce mardi devant le magistrat instructeur près le tribunal de première instance de Franceville. Cette audition cruciale devant la justice devrait permettre de faire toute la lumière sur un scandale qui suscite de nombreuses interrogations. Elle continue en effet de bouleverser l’opinion publique nationale.