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Paiement des rappels de solde : Plus de 10 900 dossiers concernés par la 3e tranche

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 10h12min
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Des fonctionnaires devant le ministère de la Fonction publique © D.R.
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Le paiement de la troisième tranche des rappels de solde dus aux agents publics a officiellement débuté ce mercredi 17 juin. Au total, ce sont 10 947 dossiers qui sont concernés par cette bouffée d’oxygène financière, d’après l’annonce faite par le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la vie chère, Thierry Minko.

Cette opération d’envergure est la  matérialisation de l’engagement du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema à apurer progressivement le stock des rappels de solde liquidés à la fin octobre 2024, un passif global alors estimé à 106 milliards de francs CFA. Pour cette seule troisième phase, l’État gabonais mobilise un montant brut global de 35,6 milliards de francs CFA.

Dans le détail, les services du Trésor ont déjà procédé au règlement de 8 212 bénéficiaires par virement bancaire. Les 2 735 fonctionnaires restants percevront, quant à eux, leur dû par le biais de bons de caisse.

Distribution des bons : mode d’emploi sur le terrain

Pour les bénéficiaires payés par bon de caisse, les opérations de distribution ont commencé dans la foulée. Elles se déroulent du 17 au 19 juin, à partir de 9 h 30, sur deux sites stratégiques du Trésor public : Nzeng-Ayong et d’Okala.

Le ministère invite les agents concernés ainsi que leurs ayants droit à se déplacer munis des justificatifs indispensables. Les fonctionnaires devront ainsi présenter une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire). Pour les ayants droit, il faudra fournir le jugement d’hérédité lié à la succession, en plus de la pièce d’identité du mandataire légal.

Strict respect des règles de versement

L’administration financière a toutefois posé des garde-fous clairs : aucun paiement en espèces ne sera effectué pour les montants supérieurs à 500 000 francs CFA. Les bénéficiaires franchissant ce seuil devront impérativement fournir un relevé d’identité bancaire (RIB) afin de recevoir un virement direct sur leur compte.

Enfin, les autorités rappellent une précision de taille : cette opération cible exclusivement les reliquats des dossiers qui avaient déjà été pris en compte lors de la toute première phase de paiement, en novembre 2024.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 10h12min
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