Valery Ondo : « le Gabon n’a pas les ressources pour se qualifier au mondial 2030 »

Ecouter l'article

Alors que le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon a affirmé qu’il était en mission pour les 4 prochaines années avec en ligne de mire, le mondial 2030, d’autres personnes avisées peinent à se laisser séduire par cette ambition mielleuse. C’est le cas de l’ancien international Gabonais de football, Valéry Ondo Ébè qui s’est montré sceptique quant à la réalisation de ce projet.

Valéry Ondo Ébè, ancien international Gabonais s’inscrit en faux contre ce qu’il qualifie de promesses illusoires d’un nouveau tacticien français idyllique. Se questionnant sur la viabilité structurelle d’un tel objectif à court terme, l’ancienne gloire d’Azingo a pointé du doigt le fossé entre les discours d’affichage et la réalité du terrain. Pour lui, la haute performance ne s’improvise pas à coups de déclarations d’intention.

Mondial 2030, un doux rêve pour Valéry Ondo !

« Ne venez pas vendre aux gens un objectif qui est inatteignable dans la situation actuelle », a averti sans détour Valéry Ondo Ébè. Avant de renchérir en expliquant que « un projet sportif, pour qu’il porte ses fruits, c’est entre 6 et 10 ans. Scientifiquement, ce n’est pas possible. Le Gabon n’a pas les ressources actuellement pour se qualifier pour la Coupe du monde. »

Pour certains il s’agirait d’un tacle appuyé sur les carences chroniques du football national. Lequel reste prisonnier du manque d’infrastructures de haut niveau, de l’absence de véritables académies de formation et instabilité des compétitions locales. Selon Valery Ondo, la reconstruction de l’échiquier footballistique gabonais exige une planification stratégique au long cours plutôt qu’une course contre la montre.

Alors que la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) tente d’instiller une nouvelle dynamique au sommet de la sélection avec un entraîneur mondialiste, cet avertissement se veut logiquement comme un tacle de sécurité. Reste à savoir si les instances dirigeantes notamment le ministre des Sports Paul Ulrich Kessany sauront transformer ce diagnostic sans concession en un véritable chantier de refonte structurelle. Nous y reviendrons !