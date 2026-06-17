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Fonction publique : le Trésor public mobilisé pour le paiement de 35,6 milliards FCFA de rappels de solde

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 10h54min
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Siège de la DGCPT © D.R.
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Le gouvernement poursuit l’apurement des rappels de solde dus aux agents publics. Dans un communiqué publié le 16 juin 2026, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé le paiement de la troisième tranche de cette opération, conformément aux Très Hautes Instructions du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette nouvelle phase concerne exclusivement les reliquats des dossiers déjà pris en compte lors de la première vague de paiement intervenue en novembre 2024. Au total, 10 947 dossiers sont concernés pour un montant brut global de 35,6 milliards de francs CFA.

Selon le ministère, cette opération s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de poursuivre l’apurement du stock des rappels liquidés à fin octobre 2024, estimé à 106 milliards de FCFA.

Une opération pilotée par le Trésor public

L’exécution de cette paie a permis le règlement de 8 212 bénéficiaires par virement bancaire tandis que 2 735 autres percevront leurs droits par bons de caisse. La distribution de ces bons de caisse se déroulera du 17 au 19 juin 2026 sur les sites du Trésor de Nzeng-Ayong et d’Okala. Les bénéficiaires ou leurs ayants droit sont invités à se présenter munis des pièces justificatives requises afin de retirer leurs titres de paiement.

Pour les montants supérieurs à 500 000 FCFA, le règlement s’effectuera exclusivement par virement bancaire afin de garantir davantage de sécurité et de traçabilité dans les opérations de paiement.

Au-delà des chiffres, cette opération met en lumière le rôle stratégique du Trésor public dans la mise en œuvre des engagements financiers de l’État. Chargé d’assurer l’exécution des dépenses publiques et le règlement des créances dues aux citoyens, le Trésor confirme une nouvelle fois sa place de pilier de la chaîne financière de l’État. À travers cette mobilisation de 35,6 milliards de FCFA, l’institution démontre sa capacité à accompagner les politiques publiques tout en garantissant la régularité, la transparence et la crédibilité des finances publiques gabonaises.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 10h54min
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Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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3 commentaires

  1. Mystic en a mare de cette escroquerie à ciel ouvert, non seulement sur les moustiques actifs mais surtout sur leur malheureux visionnaire séquestrés pour des raisons politiques, avec en bonus une IA qui suce journellement sa mémoire numérique !
    Mais tout a une fin, un peu comme celle qui s’annonce chez les autres crétins qui sont certains d’être savants !

    Et leur Chef, roi des sauts à la perche, brandit son crâne pour se projeter des inepties !
    Plus personne ne comprend Crilin car transformé en Cell !
    Et comme tout va mal, ils se félicitent toutefois de leurs avancées !

    Pays riche pour des managers de papiers et de psaumes, exprimant leurs plaisirs tyrannique en décimant le peuple !
     » heureusement », certains médias cupides soutiennent leurs ventres !

    Désinstallez l’IA que vous avez piraté sur mon téléphone, bande de ras !
    Ces intrusions sont passibles de poursuites judiciaires ! Mais comme c’est à l’avantage de certains cons, la cybercriminalité reste non seulement muette mais surtout complice, complice des coupures d’électricité lorsque tout leur échappe, avec le soutien du renseignement de pacotille et des activistes du ventre (ils se reconnaîtront)

    Libérez mon téléphone, pauvres cons !!!

    Allez, coupez l’électricité !

    Répondre

    1. Dans ce pays de rats, ce n’est plus le fonctionnaire qui se soucie de la sécurité de ses sous, mais l’État qui, par des mécanismes frauduleux convergeant vers le blanchiment, impose au salariés l’ouverture d’un compte bancaire… Certains étant même surpris de recevoir les données d’ouverture de leurs comptes !
      Comment le trésor public, banque de l’État, ne dispose nullement de guichets de distribution adéquats pour permettre à ses clients de se défaire des charges supplémentaires que leurs exigent ces entités commerciales ?
      C’est à n’en point douté une mafia minutieusement organisée où politique et investisseurs se partagent le butin ! Et comme l’un serait actionnaire de l’autre, autant comprendre que derrière une personne morale se cache toujours un Homme !

      Le vol s’organise toujours autour du du consommateur final, notamment les ménages !

      Voilà, c’est dit, point final !!!

      Répondre

  2. Dans ce pays de rats, ce n’est plus le fonctionnaire qui se soucie de la sécurité de ses sous, mais l’État qui, par des mécanismes frauduleux convergeant vers le blanchiment, impose au salariés l’ouverture d’un compte bancaire… Certains étant même surpris de recevoir les données d’ouverture de leurs comptes !
    Comment le trésor public, banque de l’État, ne dispose nullement de guichets de distribution adéquats pour permettre à ses clients de se défaire des charges supplémentaires que leurs exigent ces entités commerciales ?
    C’est à n’en point douté une mafia minutieusement organisée où politique et investisseurs se partagent le butin ! Et comme l’un serait actionnaire de l’autre, autant comprendre que derrière une personne morale se cache toujours un Homme !

    Le vol s’organise toujours autour du du consommateur final, notamment les ménages !

    Voilà, c’est dit, point final !!!

    Libérez Alain Claude Billy-Bi-Nze !

    Répondre

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