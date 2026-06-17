Fonction publique : le Trésor public mobilisé pour le paiement de 35,6 milliards FCFA de rappels de solde

Ecouter l'article

Le gouvernement poursuit l’apurement des rappels de solde dus aux agents publics. Dans un communiqué publié le 16 juin 2026, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé le paiement de la troisième tranche de cette opération, conformément aux Très Hautes Instructions du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette nouvelle phase concerne exclusivement les reliquats des dossiers déjà pris en compte lors de la première vague de paiement intervenue en novembre 2024. Au total, 10 947 dossiers sont concernés pour un montant brut global de 35,6 milliards de francs CFA.

Selon le ministère, cette opération s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de poursuivre l’apurement du stock des rappels liquidés à fin octobre 2024, estimé à 106 milliards de FCFA.

Une opération pilotée par le Trésor public

L’exécution de cette paie a permis le règlement de 8 212 bénéficiaires par virement bancaire tandis que 2 735 autres percevront leurs droits par bons de caisse. La distribution de ces bons de caisse se déroulera du 17 au 19 juin 2026 sur les sites du Trésor de Nzeng-Ayong et d’Okala. Les bénéficiaires ou leurs ayants droit sont invités à se présenter munis des pièces justificatives requises afin de retirer leurs titres de paiement.

Pour les montants supérieurs à 500 000 FCFA, le règlement s’effectuera exclusivement par virement bancaire afin de garantir davantage de sécurité et de traçabilité dans les opérations de paiement.

Au-delà des chiffres, cette opération met en lumière le rôle stratégique du Trésor public dans la mise en œuvre des engagements financiers de l’État. Chargé d’assurer l’exécution des dépenses publiques et le règlement des créances dues aux citoyens, le Trésor confirme une nouvelle fois sa place de pilier de la chaîne financière de l’État. À travers cette mobilisation de 35,6 milliards de FCFA, l’institution démontre sa capacité à accompagner les politiques publiques tout en garantissant la régularité, la transparence et la crédibilité des finances publiques gabonaises.