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Toulon : la disparition de Clémentine Okoutou révèle la force de la solidarité gabonaise

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 10h21min
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Une vue des compatriotes solidaires à Toulon © D.R.
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Le décès de la compatriote Clémentine Okoutou à Toulon a suscité une importante mobilisation au sein de la diaspora gabonaise de France. Conduite par Hugues Ongoundou, président de la Fédération des Communautés Africaines des Alpes-Maritimes et Monaco, une délégation s’est rendue auprès de la famille de la défunte pour témoigner du soutien de la communauté et saluer l’élan de solidarité qui s’est manifesté autour de cette épreuve.

Loin du Gabon, mais profondément attachés à leurs racines, les Gabonais de France ont une nouvelle fois démontré leur capacité à se rassembler dans les moments difficiles. À la suite du décès de Clémentine Okoutou à Toulon, une délégation composée notamment de Hugues Ongoundou, président de la Fédération des Communautés Africaines des Alpes-Maritimes et Monaco, et d’Ibouanga Sosthène, président de l’Association des Gabonais des Alpes-Maritimes, a rendu visite à Mme Tsame Edwige ainsi qu’aux enfants de la défunte.

Cette rencontre avait pour objectif d’apporter réconfort et soutien à une famille éprouvée par le deuil, mais également de traduire la solidarité de l’ensemble de la communauté gabonaise face à cette disparition.

« Lorsque le drapeau gabonais appelle, la communauté doit répondre »

Au cours de cette visite, Hugues Ongoundou a insisté sur la nécessité pour les Gabonais de la diaspora de demeurer unis face aux difficultés.

« Lorsque le drapeau gabonais appelle, c’est toute la communauté qui doit répondre présente », a-t-il déclaré, rappelant que les valeurs de fraternité et d’entraide constituent l’un des fondements de l’identité gabonaise à l’étranger.

Pour le responsable associatif, la disparition de Clémentine Okoutou a révélé la force des liens qui unissent les Gabonais de l’extérieur, mais également l’importance de bâtir des structures communautaires solides capables d’accompagner les compatriotes dans les moments de joie comme dans les périodes les plus douloureuses.

Hommage au geste du président de la République

La délégation a également tenu à saluer la décision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a ordonné la prise en charge intégrale des frais de rapatriement de la dépouille vers le Gabon.

Pour la famille et les représentants de la diaspora, ce geste témoigne d’une attention particulière portée aux Gabonais vivant hors du territoire national. Une décision qui a permis de soulager une famille confrontée à des charges importantes et de garantir à la défunte un retour sur la terre de ses ancêtres.

Au-delà du deuil, cette mobilisation collective apparaît comme un rappel de la force du lien national. Dans l’épreuve, la communauté gabonaise de France a démontré que la solidarité demeure l’un des piliers les plus solides de son identité, où qu’elle se trouve dans le monde.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 10h21min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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