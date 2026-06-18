Oligui Nguema : «660 000 cotisants CNAMGS ne peuvent pas soigner 1,3 million de bénéficiaires»

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Devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas masqué les dysfonctionnements qui grippent le système de protection sociale gabonais. Malgré les réformes déjà engagées, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) traverse une zone de turbulences qui exige un traitement de choc.

Ainsi, face aux parlementaires, le Président de la République a tranché sur le vif. « Le fonctionnement de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, laisse toujours à désirer. Les assujettis et les partenaires de cette grande entité de protection sociale sont désormais désabusés. Cette situation ne peut perdurer », a-t-il martelé.

Le « Fonds 04 » : l’arme de l’équité pour le secteur informel

Pour redresser la barre, l’exécutif mise sur une restructuration profonde et l’élargissement de l’assiette des cotisations. Au cœur de cette stratégie figure l’activation du « Fonds 04 », une initiative conçue pour intégrer les travailleurs indépendants et les petits métiers au système de couverture.

L’objectif est double : offrir une sécurité sociale à ceux qui en étaient exclus et rééquilibrer les comptes d’une caisse sous pression. « Soyons tous d’accord que 660 mille contribuants ne peuvent pas soigner 1.300.000 malades autrement dit les gabonais économiquement faibles (GEF). Si nous voulons tous sauver la CNAMGS, nous devons auditer ce fichier afin de désengorger le fonds GEF. Par ailleurs, tous ces petits métiers qui génèrent de l’argent doivent désormais contribuer », a martelé le chef de l’État.

Une collecte de proximité via les municipalités

Loin des concepts théoriques, Brice Clotaire Oligui Nguema a proposé un mécanisme pragmatique pour prélever ces nouvelles contributions sans asphyxier les acteurs de l’informel, notamment les femmes commerçantes. L’idée est de s’appuyer sur les municipalités comme collecteurs légaux en scindant les taxes locales existantes. Par exemple, pour un étal de marché, la mairie reverserait la moitié de la taxe habituelle directement à la protection sociale. Reprenant personnellement les rênes de ce chantier hautement politique, Brice Clotaire Oligui Nguema a conclu avec fermeté : « Désormais, je veillerai personnellement, à ce que cette caisse remplisse ses missions de manière satisfaisante ».