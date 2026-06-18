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Gabon : la publicité du tabac ou autres produits assimilés interdite

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 14h57min
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Le Gabon durcit sa législation en matière de lutte contre le tabagisme. Par l’ordonnance n°0020/PR/2026 du 26 février 2026, publiée au Journal officiel le 7 mai 2026, les autorités instaurent un dispositif plus strict pour réduire l’exposition de la population aux produits du tabac, à la nicotine et à leurs dérivés. Parmi les principales innovations du texte figure l’interdiction totale de toute forme de publicité, de promotion, de parrainage et de sponsoring en faveur de ces produits. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de protéger la santé publique, conformément aux engagements internationaux du Gabon, notamment la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.

L’ordonnance ne se limite pas aux campagnes publicitaires classiques. Elle prohibe également la distribution d’échantillons gratuits, la vente ou l’offre d’objets publicitaires tels que tee-shirts, sacs, parapluies, banderoles ou tout autre article arborant le nom, le logo ou les signes distinctifs d’une marque de tabac ou de nicotine. Les fabricants et distributeurs ne pourront plus recourir au sponsoring d’événements culturels, sportifs ou sociaux, ni à des actions promotionnelles destinées à encourager, directement ou indirectement, la consommation de ces produits. Seule une indication sobre du lieu de vente, sans caractère publicitaire, reste autorisée à l’intérieur des points de vente agréés par le ministère en charge du Commerce.

Des sanctions particulièrement dissuasives

Le législateur prévoit des sanctions financières parmi les plus sévères du dispositif. Toute violation des règles relatives à la publicité, à la promotion, au parrainage ou au sponsoring est passible d’une amende comprise entre 100 millions et 1 milliard de francs CFA. À ces sanctions peuvent s’ajouter la suspension ou le retrait des autorisations d’exercer, ainsi que la confiscation et la destruction du matériel publicitaire utilisé. Les promoteurs d’événements participant à la diffusion de messages publicitaires en faveur du tabac sont également concernés par ces dispositions.

Le Gabon veut ainsi réduire l’influence du marketing de l’industrie du tabac, en particulier auprès des jeunes. En supprimant les leviers de communication commerciale, les pouvoirs publics souhaitent limiter l’attractivité de ces produits et renforcer la prévention contre le tabagisme. Cette ordonnance marque ainsi une nouvelle étape dans la politique nationale de santé publique, avec l’ambition de mieux protéger les générations présentes et futures contre les effets sanitaires liés à la consommation du tabac, de la nicotine et de tous les produits assimilés.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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