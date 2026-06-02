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Gabon : l’OMS dément toute accusation d’«arnaque institutionnelle» contre la CNAMGS

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 juin 2026 à 14h37min
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Siège de la CNAMGS avec en médaillon le logo de l'OMS © D.R.
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L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement dénoncé, le 2 juin 2026 à Libreville, les interprétations attribuant à son rapport annuel 2025 une qualification d’« arnaque institutionnelle » visant la CNAMGS. L’institution onusienne affirme au contraire que l’assurance maladie gabonaise demeure une référence africaine en matière de couverture sanitaire universelle.

Au cœur de cette mise au point figure un article publié depuis le 1er juin 2026 par le média en ligne Gabonreview.com, intitulé : « CNAMGS : l’OMS confirme que l’assurance maladie des Gabonais est une arnaque institutionnelle ». Une formulation que l’organisation internationale rejette fermement.

Une assurance maladie présentée comme un modèle africain

Dans un communiqué signé par son représentant résident au Gabon, le Dr Xavier Crespin, l’OMS affirme que cette expression « ne figure ni dans le Rapport annuel 2025, ni dans aucun autre document officiel de l’Organisation ». L’institution précise n’avoir « jamais tenu de tels propos ».

L’OMS rappelle dans son communiqué que la mise en place de la CNAMGS constitue « une avancée majeure » pour le Gabon en matière de protection sociale. Selon les données évoquées, près de 76 % de la population gabonaise bénéficie aujourd’hui d’une couverture maladie. L’organisation souligne également que ce dispositif a permis « une réduction significative des dépenses directes des ménages ainsi que des dépenses catastrophiques de santé ».

Au-delà des clarifications, l’OMS insiste sur le fait que les recommandations contenues dans son rapport relèvent d’une démarche classique d’amélioration continue des systèmes de santé et non d’une remise en cause du modèle gabonais.

Des réformes déjà inscrites dans la stratégie nationale

L’institution onusienne rappelle d’ailleurs que les orientations évoquées sont déjà intégrées au Plan national de développement sanitaire 2024-2028 du Gabon, qui prévoit notamment l’extension de la couverture maladie à 90 % de la population.

« Cette assurance maladie est aujourd’hui une référence sur le plan africain », affirme l’OMS, indiquant avoir déjà organisé plusieurs missions d’études autour du modèle gabonais dans la sous-région africaine.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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