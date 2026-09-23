OIT : 67 millions de chômeurs âgés de 15 à 24 ans en 2025 

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​Le marché mondial du travail se dégrade de façon préoccupante pour la jeunesse. Le rapport Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2026: retours vers le futur, publié par l’Organisation internationale du Travail (OIT), brosse un tableau alarmant,le taux de chômage des 15-24 ans est reparti à la hausse.

​Ce sont ainsi 67 millions de jeunes qui se sont retrouvés sans emploi en 2025, portant le taux de chômage mondial de cette tranche d’âge à 12,4 %. Dans le même temps, la proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) s’est hissée à 20 %, englobant désormais plus de 257 millions d’individus à travers le globe. Fait marquant, les économies à revenu élevé enregistrent certaines des plus fortes hausses de chômage, compromettant l’accès à la vie active de millions de jeunes.

Une conjoncture mondiale qui menace toute une génération

En effet, entre 2023 et 2025, le chômage des jeunes a progressé dans huit des onze sous-régions de la planète. L’Amérique du Nord (9,8% en 2025) et l’Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest (15% en 2025) sont les plus précarisées. Cette dégradation généralisée s’explique par la conjonction d’un ralentissement économique, de la faiblesse des créations d’emplois, de vives tensions géopolitiques et de la mutation rapide des technologies. Ces facteurs combinés plongent de nouveau le monde dans une crise majeure de l’emploi des jeunes.

S’exprimant sur ces données inquiétantes, le Directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo, met en garde. « Une génération qui ne parvient pas à accéder à un travail décent ne peut pas construire son avenir avec confiance. Lorsque les jeunes sont exclus des emplois de qualité, les pays perdent des talents, de la productivité et de la cohésion sociale. Créer des emplois décents pour les jeunes n’est pas seulement un impératif social, c’est aussi l’un des investissements les plus judicieux qu’un pays puisse faire. » ,a-t-il souligné.