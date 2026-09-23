Makouké : un nourrisson abandonné dans des toilettes survit de justesse

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Dans le district de Makouké, une découverte macabre a failli virer au drame au petit matin. Selon une information révélée par le quotidien national L’Union, une nouvelle-née a été retrouvée vivante dans des Latrines, évitant de peu une issue tragique grâce à la vigilance d’un passant.

Les faits se sont déroulés le dimanche 20 septembre dernier, aux alentours de 5 heures du matin. Alors qu’il se rendait à son travail, un riverain a été intrigué par des pleurs étouffés provenant de toilettes publiques. En s’approchant de la source du bruit, l’homme a fait la découverte effroyable d’un sac contenant un bébé venant tout juste de naître.

Donnant immédiatement l’alerte, l’ouvrier et des proches sont parvenus à extraire le nourrisson du sac pour lui porter assistance. Transportée d’urgence au dispensaire de Makouké pour y recevoir des soins élémentaires, la petite fille a ensuite été évacuée vers l’hôpital de Lambaréné afin de bénéficier d’une prise en charge pédiatrique plus approfondie. D’après les informations rapportées par L’Union, les jours de l’enfant ne seraient fort heureusement plus en danger.

Mobilisation des autorités et ouverture d’une enquête

Avertis dès la confirmation de l’incident, le sous-préfet de la localité ainsi que les éléments de la brigade de gendarmerie de Makouké se sont rapidement rendus sur les lieux. Les constatations d’usage ont permis aux officiers de police judiciaire de procéder aux premiers relevés matériels et d’ouvrir formellement une enquête pour identification de l’auteure de cet abandon.

Au-delà du choc provoqué par ce drame humanitaire évité de justesse, les autorités locales ont tenu à réagir avec fermeté et pédagogie. Tout en appelant la population au sens des responsabilités, les services publics rappellent que des structures spécialisées et des dispositifs d’accompagnement social existent à travers le pays pour prendre en charge et soutenir les jeunes mères se trouvant en situation de grande détresse.