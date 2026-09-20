Libreville : des kits scolaires offerts aux élèves du 3e arrondissement par Juste Roméo Mouyopa,

Ecouter l'article

Une rentrée scolaire n’est complète que lorsque tout le matériel et l’équipement nécessaire est prêt. C’est dans cette dynamique que l’école pilote du centre dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville a accueilli une remise de kit scolaire ce samedi 19 septembre 2026. L’acte de solidarité, initié par le conseiller municipal de l’arrondissement, Juste Roméo Mouyopa, va permettre à de nombreux enfants, n’ayant pas encore terminé leurs trousseaux scolaires de prendre le chemin des classes en toute sérénité.

C’est dans la cour de l’école Pilote du Centre que s’est tenue cette cérémonie. Parents, enfants, élus locaux, ont tous répondu présents pour partager ce moment chaleureux. Occasion pour l’organisateur de rappeler l’importance d’une rentrée scolaire bien préparée pour les plus jeunes. « Nous savons que lors des rentrées de classe tous les élèves n’ont pas les fournitures à temps, et ne vont même pas à l’école au même moment pour défaut de moyens. Alors pour essayer de pallier ce manque, j’ai alors pris l’initiative d’accompagner les parents et fournir des kits scolaires à leurs enfants de niveau primaire jusqu’en classe de cinquième », a déclaré Juste Roméo Mouyopa, second adjoint au maire.

Un acte qui garantit la scolarité aux nécessiteux

Plus qu’un acte de solidarité, ce soutien représente «un engagement politique et social en faveur de l’égalité des chances et de la dignité de chaque famille.Aucun enfant ne doit être privé de ses chances de réussite en raison de sa structure sociale »,a souligné Axel Okouma, représentant du conseil municipal du 3e arrondissement. De leur côté les enfants, qui ont vivement montré leur joie de recevoir ces présents ont remercié leur bienfaiteur tout en prenant la mesure de l’acte posé à leur endroit. « Nous vous promettons de bien travailler à l’école, d’être sérieux et respectueux envers nos parents et nos enseignants. Nous vous promettons également de prendre soin de cette nourriture et d’en faire un bon », a déclaré le représentant des bénéficiaires.

Conscient de ce que la tâche sera lourde et en sa qualité de fils de l’arrondissement, Juste Roméo s’est engagé à poursuivre son action au-delà de la remise de kits. « j’accompagnerai les enfants en difficulté tout au long de leur scolarité. Ils pourront simplement se rapprocher de mon cabinet politique afin de pouvoir solliciter une aide et l’accompagnement de ces élèves-là dans leur cursus scolaire », a-t-il conclu. C’est sur une ambiance festive et en communion entre les élus locaux et les enfants que s’est terminée cet événement. Pour les enfants de ce l’arrondissement du niveau primaire à la classe de 5e peuvent désormais rejoindre les bancs de l’école en toute quiétude.